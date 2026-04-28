Edemsa anunció cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza para este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 29 de abril, debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 29/4
Las Heras
- En la Ruta Nacional N°7. En Ayelén y zonas aledañas; Penitentes. De 14.30 a 18.30 h.
- En el barrio Condominio Cerro La Capilla y adyacencias; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Los Álamos, entre Los fresnos y Francisco de Goya; Mayor Drummond. De 9.45 a 13.45 h.
Maipú
- En calle Monteagudo, hacia el este de Canal Pescara. En calle Proyectada I175; Gutiérrez. De 8.45 a 12.45 h.
- En callejón Mirasso, en calles Proyectada I171 y Proyectada I172; El Pedregal. De 14.30 a 18.30 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°50 con calle Zanetti y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 11.00 h.
- En la intersección de calle N°5 con calle N°12 y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 11.15 a 14.30 h.
Tupungato
- En calle La Costa, entre La Vencedora y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle La Costa, entre Real y Bodega Tupungato; El Peral. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle Dante, hacia el oeste del Corredor Productivo. En La Solariega; El Totoral. De 10.00 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle Guanda, hacia el sur de Administración. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calle Finca Papes y Ruta Nacional N°40, hacia el sur de calle El Retiro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles Costa de las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona. En loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre Ruta Nacional N°146, calle Lazo, Vera Arenas y puente del Río Diamante; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.
- En el callejón Agrario, entre calles Mora y Coronel Campo; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.
Malargüe
- En la Ruta Provincial N°222, camino hacia complejo Las Leñas. En complejos Las Leñas y Los Molles. En la Ruta Nacional N°40, camino hacia Loma Amarilla. En Gendarmería y en barrio El Sosneado, entre otros. De 8.00 a 18.00 h.