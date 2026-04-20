Edemsa anunció cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza este martes: zonas y horarios
Según el cronograma, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 21 de abril y, según el cronograma previamente establecido, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Los cortes responden a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica. Este martes, habrá zonas afectadas en Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados este martes 21/4
Ciudad
- En calle Sargento Cabral, hacia el este de Boulogne Sur Mer, y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Sgto. Baigorria, San Juan de Dios, Guillermo Molina, Espejo y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 9.00 a 12.45 h.
- En la intersección de calle Pedernera con Rivadavia y adyacencias; De 9.15 a 13.15 h.
Las Heras
- Entre calles Independencia, Juan José Paso, Álvarez Condarco, Lisandro Moyano, 2° callejón Morales, Acceso Norte y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Sarmiento, hacia el sur de Santa Fe. De 9.15 a 11.45 h.
Luján
- Entre calles Roque Sáenz Peña, La Merced, Virgen del Valle, Martín Fierro, Fermoselle, Fray Mamerto Esquiú y adyacencias; Vistalba. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
- En calles Perito Moreno y El Resplandor y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Martínez Leánez, Maza, Guevara, Gargantini y áreas adyacentes. De 9.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En calle Blanco, entre Liniers y Baigorria. En calle Baigorria, hacia el sur de Blanco; La Arboleda. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Dr. Ricardo Palma y Mirador Paso de la Carrera; La Carrera. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle Perito Moreno, hacia el este de Ruta Nacional N°40. En el Carril Nacional, entre calles Perito Moreno y Ejército de Los Andes. De 15.00 a 18.00 h.
- En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Río Seco de las Tordillas; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre loteo Navarro y Río Seco; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Gaviola, La Primavera y callejones Mansilla y Agrario; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Urquiza, Izuel, Alsina y Cesaretti. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°179 (Ponontrehuá), hacia el sur de calle N°3. En el poblado de Las Malvinas. De 15.30 a 19.30 h.