Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo del fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 18 y domingo 19 de abril. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en algunas zonas de Tupungato este sábado y domingo; en tanto que también se anticipan cortes en Guaymallén y Luján de Cuyo.
Cortes de luz programados para este sábado 18/4
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles Costa Canal e Independencia; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Correa, Zapata, Belgrano y Perú. En el barrio Virgen de Lourdes. De 9.15 a 13.15 h.
Cortes de luz programados para este domingo 19/4
Guaymallén
- En calle Buenos Vecinos, entre Buena Nueva y Guaymaré. En calles Prolongación de Ferrari, Lillo y Mariani, entre Buenos Vecinos y Milagros. En calles Pujol y Agüero, hacia el este de Buenos Vecinos, y zonas aledañas; Los Corralitos. De 8.30 a 14.30 h.
Luján
- En el Parque Industrial Petroquímico y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.
Tupungato
- En calle 9 de Julio, entre Almirante Brown y Güemes. En calles Río de las Tunas y Amadeo Tassi. De 9.30 a 11.30 h.
- En calle El Álamo, entre Valderrama y calle N°8; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.