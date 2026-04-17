La despedida de Midachi en Mendoza: cuánto sale la entrada más cara (y la más barata)

Con una despedida que promete ser tan emotiva como inolvidable, Midachi vuelve a los escenarios para cerrar una historia que dejó huella en el espectáculo argentino. El fenómeno del humor encara una gira nacional que funcionará como el punto final de un recorrido iniciado en 1983.

En ese marco, Mendoza será una de las ciudades elegidas para vivir este reencuentro con el público. La función tendrá lugar el viernes 6 de noviembre a las 22 horas en el Arena Maipú Teatro (Lateral Sur Emilio Civit 791, esq. Maza, Maipú), con una única presentación que ya genera gran expectativa.

En Mendoza, el show del trío será el 6 de noviembre a las 22 horas.

Sobre el escenario volverán a reunirse Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato con Midachi : La Despedida, un espectáculo que repasa los momentos más icónicos de su carrera. A través de sketches y personajes inolvidables, el show propone un recorrido por su historia, sumando también guiños al presente.

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse por la página web Ticketek como en la boletería del Arena (aquí solo se recibe efectivo). Si se compran de manera online, tiene un recargo por el costo del servicio. Los precios de los tickets varían según su ubicación:

Preferencial $67.800 ($60.000 entrada + $7.800 costo del servicio)

Gold $79.100 ($70.000 entrada + $9.100 costo del servicio).

Platino $90.400 ($80.000 entrada + $10.400 costo del servicio).

Arena $101.700 ($90.000 entrada + $11.700 costo del servicio).

Midachi 3 Las entradas ya están a la venta y se pueden conseguir en Ticketek o en boletería del Arena. Gentileza Prensa.

Lejos de ser solo una propuesta nostálgica, esta gira funciona como el broche final de un fenómeno que supo llenar salas y conectar con el público desde el humor cotidiano. A lo largo de los años, el trío construyó una identidad propia que lo posicionó como uno de los grandes referentes del espectáculo nacional.

Con una despedida que apela tanto a la risa como a la emoción, Midachi se prepara para cerrar una etapa histórica. El último encuentro con su público será, sin dudas, uno de los eventos teatrales más destacados del año.