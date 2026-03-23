Dady Brieva y su emotivo agradecimiento a Mirtha Legrand: "Fue bisagra"

Brieva aprovechó su visita a la mesaza para dedicarle un sentido agradecimiento a Legrand y recordó el gesto clave que marcó la historia de Midachi.

El pasado sábado 21 de marzo, Dady Brieva, Miguel del Sel y Darío Elder "Chino" Volpato estuvieron como invitados a La noche de Mirtha en el marco de la gira despedida que Midachi realizará por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En ese contexto, Brieva recordó una anécdota con Mirtha Legrand y destacó el rol clave que tuvo la conductora en el crecimiento del grupo, marcando un antes y un después en su carrera.

Dady Brieva en La noche de Mirtha Todo comenzó cuando el actor recordó una historia de la conductora. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Nosotros cumplíamos 35 años. Y en una carrera, donde conocimos a muchos, invitamos a todos. Y lo tengo que decir: la única que fue 450 kilómetros, o sea, 900 ida y vuelta, llegó y dijo 'traje dos o tres cambios de ropa, ¿les parece bien?'. Y se quedó. Mi tía tiene una amiga allá en Santa Fe, y se quedaron tomando el té y ella siguió de largo, usted (mirando a Mirtha Legrand) siguió de largo, se fue a dar una vuelta, ¿recuerda?", contó el artista, refiriéndose a la diva.

"¡Sí, me acuerdo perfecto! Por la ciudad", respondió Mirtha. Luego, la conductora sumó: "Llegué con Elvira también, mi asistente, que me acompaña. Ella no conocía Santa Fe y yo quería que viera la ciudad, el puente, el puerto, todo eso que es tan bonito. Bellísima Santa Fe".

Esto fue lo que recordó Dady Brieva en La noche de Mirtha sobre Mirtha Legrand El Profundo Agradecimiento De Dady Brieva A Mirtha Legrand A partir de ese recuerdo, Dady Brieva aprovechó para remarcar la importancia que tuvo la exposición en el programa en el salto de popularidad del grupo: "Agradecimiento por eso porque con nosotros fue muy importante porque nosotros siempre lo decimos, que para nosotros fue bisagra llegar acá en el año 88 a Buenos Aires y pasar de vender en el Lola Membrives 300, 500 butacas por fin de semana a 5000 después del programa tuyo.