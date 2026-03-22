Mirtha Legrand incomodó a un invitado con una picante pregunta y recibió una respuesta contundente
Mirtha no tuvo filtros a la hora de realizarle una consulta a uno de sus invitados estrellas y la respuesta del comensal sorprendió.
Mirtha Legrand volvió con un programa recargado este fin de semana en El Trece y la mesaza estuvo llena de figuras. Miguel Del Sel, Dady Brieva, Chino Volpato y Gladys Florimonete fueron los comensales de la noche del 21 de marzo.
Por supuesto que la conductora fue al hueso con un invitado y le preguntó sobre un fuerte tema político. Al invitado que eligió para la pregunta al hueso fue nada más y nada menos que Dady Brieva.
"¿Vos por qué te volcaste a la política?", expresó de manera seria y las risas que estaban presentes desaparecieron en un instante ante la consulta de la diva de El Trece. Dady, por supuesto, contestó y acusó también a Miguel Del Sel, su compañero de Midachi.
Mirtha Legrand muy picante con uno de sus invitados
"Yo no me volqué a la política... A ella preguntás del animal, a él de la leche y yo, Cristina", respondió con cierta ironía. En ese instante y con una sonrisa en el rostro, la conductora le dejó en claro que "nunca mencioné a Cristina, a nadie".
"No me volqué a la política, él se volcó a la política (Miguel Del Sel), yo no. Yo voy a un programa y me preguntan y yo contesto, pero si vos no me hablás, no hablo de política y todo el mundo sabe qué pienso y dejé que la cosa suceda y me corrí para un costado", expresó el artista