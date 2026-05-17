La curiosa confesión de Mirtha Legrand sobre su vida privada a sus 99 años que sorprendió a todos: "Nunca"

Mirtha Legrand ha sido la anfitriona de los banquetes más famosos de la televisión argentina. Sin embargo, a sus 99 años , la eterna diva de la pantalla chica demostró que todavía tiene datos capaces de descolocar a su público. Esta vez, La Chiqui fue sorprendida con una pregunta sobre su vida privada y terminó soltando una confesión que dejó a todos sorprendidos.

El momento de intimidad surgió cuando Horacio Pagani, le hizo una consulta simple y directa: "¿Vos cocinás, Mirtha?". Lejos de esquivar el tema, la conductora respondió con la honestidad brutal que la caracteriza.

La respuesta de Legrand fue tajante y desató las risas inmediatas en el estudio. "No, no sé hacer ni huevo frito. No sé cocinar nada. Nunca cociné" , sentenció la diva, derribando el mito de la gran anfitriona culinaria.

Ante la incredulidad de la mesa, que le repreguntaba si realmente "nunca" había intentado preparar un plato, Mirtha aprovechó para marcar el fuerte contraste que tiene con el resto de las mujeres de su familia, quienes sí son aficionadas a la gastronomía. "Mi hermana cocinaba muy bien, Marcela cocina muy bien, Juana cocina... yo no sé hacer nada de la cocina ", reconoció entre risas.

El motivo detrás de su distancia con la cocina

mirtha legrand joven Mirtha Legrand en sus inicios en el cine. Archivo MDZ

La curiosidad no quedó ahí. Cuando le consultaron si, al menos en algún momento de su vida, le hubiese gustado aprender los secretos de la gastronomía, su respuesta fue un "no" rotundo.

Fiel a su estilo, la Chiqui explicó la razón de fondo por la cual jamás se acercó a una olla: "Empecé a trabajar muy chica y no sé, nunca me interesó la cocina". Cabe recordar que Mirtha debutó en el cine en su plena adolescencia durante la época de oro, lo que la alejó por completo de las tareas domésticas tradicionales.

Para cerrar el divertido momento, la conductora dejó en claro que su talento está del otro lado del mostrador. "Me gusta comer, sí. Me gusta comer bien, comer rico, me gusta comer con amigos, me encanta. Pero es tan famoso que uno dice 'no sé hacer ni un huevo frito'", bromeó la leyenda de la televisión, demostrando que su verdadero don siempre fue disfrutar de una buena mesa, más que prepararla.