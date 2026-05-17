Mirtha Legrand regresó a la televisión luego de su larga ausencia por una bronquitis que la obligó a guardar reposo en su casa. La diva de El Trece tuvo fuertes invitados este sábado, entre los que se encontraban Horacio Pagani, El Polaco, Mercedes Morán y Dominique Metzger.

Mientras la charla transcurrió a lo largo de la noche, la conductora, fiel a su estilo, incomodó a una de sus invitadas con una picante pregunta sobre su vida personal y amorosa: "¿Vos tenés pareja?", le consultó La Chiqui a Dominique.

Tras la pregunta, la periodista no tardó en contestar: "Estoy arrancando algo... Estoy contenta, él es tranquilo y no es del medio, estoy en una etapa de enamoramiento ". Posteriormente, la diva le consultó si podía explicar a qué se dedica su novio y allí volvió a expresar que no trabaja en los medios.

Mirtha Legrand incomodó a una de sus invitadas con una fuerte pregunta en El Trece

En ese instante, Mirtha no dudó en expresarle que eso ya lo había dicho, y la respuesta de la conductora sorprendió a todos: "Es que me ponés nerviosa, Mirtha. Estoy contenta", cerró la comunicadora.

Captura de pantalla 2026-05-17 081315 Mirtha Legrand incomodó a una de sus invitadas. Foto: captura de video / El Trece.

El momento se volvió viral al instante, sin embargo, Dominique no fue la única víctima de las preguntas al hueso de Mirtha Legrand, ya que durante el programa también uno de sus invitados se incomodó con una consulta de la diva.