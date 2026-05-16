Mirtha Legrand tendrá entre sus invitados a un artista al que arrinconó preguntándole si tomó drogas

Mirtha Legrand recibirá en su programa este sábado a partir de las 21:30, a un rendidor combo de invitados que promete una mesa ecléctica que irá del debate sobre la actualidad a las anécdotas vinculadas al mundo del espectáculo.

Sin embargo, en las redes sociales comenzó a circular en las últimas horas el video de un icónico momento en que Legrand arrinconó a un artista que regresa a la cena televisiva. En tal clip, se puede ver al ícono popular en aprietos por una consulta de la anfitriona relacionada con el consumo de drogas .

El aporte sobre periodismo de actualidad en esta nueva emisión de La noche de Mirtha (eltrece), girará alrededor de la figura de Dominique Metzger, conductora Telenoche (eltrece). Mientras que también en las arenas de la comunicación, pero en la rama deportiva, entre los invitados se destaca la presencia de Horacio Pagani, quien seguramente deparará algún momento de mecha encendida en el envío de La Chiqui.

Entre los referentes del ambiente artístico, la consagrada actriz Mercedes Morán seguramente no sólo hablará sobre su presente profesional, sino que podría atravesar algún contrapunto ideológico con la diva, dada la cuestionadora mirada de la artista sobre la realidad del país bajo el gobierno de Javier Milei.

Pero la atención para muchos, estará sin dudas puesta en el nuevo paso que tendrá El Polaco en la mesa de Mirtha Legrand, años después de que la conductora le leyera en vivo un mensaje de la periodista Nancy Pazos en las redes sociales que decía literalmente 'una línea menos para El Polaco la próxima, por favor estaba duro duro'".

El mal momento que le hizo pasar Mirtha Legrand a El Polaco

El momento que le hizo pasar Mirtha Legrand a El Polaco

En tal ocasión, la conductora no dejó pasar el momento y le reclamó a su invitado: "¡Qué fuerte! Hay que contestar a esto". A lo que El Polaco retrucó en alusión a la comunicadora: "Yo que sé, si sabe ella del tema, yo no sé del tema". Entonces, fiel a su estilo punzante, Legrand le preguntó el cantante: "¿Vos tomaste drogas?". Visiblemente nervioso, el artista deslizó: "No, gracias a Dios nunca tuve la oportunidad. Tuve demasiadas oportunidades pero nunca me animé".

Sin retroceder en su inquisidora consulta, Mirtha Legrand insistió: "¿De verdad? Mirame". Entonces, El Polaco concluyó: "Sinceramente lo digo. Me gusta mucho la cerveza, no voy a mentir".