La conductora finalmente volvió a su programa tras semanas de ausencia por la bronquitis y el rating sorprendió a todos.

El sábado 9 de mayo representó la vuelta de Mirtha Legrand a su programa y a la televisión. La diva de El Trece estuvo ausente durante semanas luego de una fuerte bronquitis por la que tuvo que guardar reposo.

Juana Viale, su nieta, fue la encargada de cuidarle el lugar y el sábado fue la noche tan esperada: "Vamos a comenzar nuestro legendario sábado porque yo, señores, ya soy una leyenda y la leyenda continúa. Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar".

En el momento de agradecimientos, por supuesto que les envío un enorme saludo a los médicos que la estuvieron cuidando. El regreso de Mirtha fue positivo en cuanto al rating y el programa se estableció segundo en su franja horaria.

Mirtha Legrand y un regreso muy esperado a El Trece El fuerte regreso de Mirtha Legrand después de su enfermedad: así le fue en el rating

Telefe arrancó liderando con La Noche de los Ex y se estableció en 6.3 puntos de rating, mientras que El Trece con Legrand obtuvo 3.3 puntos de audiencia. Con el correr de las horas, los números siguieron aumentando.