Se filtró una foto de Mirtha Legrand en la intimidad de su casa: así se ve enferma

La salud de Mirtha Legrand es, desde hace décadas, un asunto de interés público que trasciende la pantalla. Cada vez que la conductora se ausenta o manifiesta algún malestar, el pulso del espectáculo nacional se detiene.

En esta oportunidad, un cuadro de bronquitis despertó inquietud entre sus seguidores, quienes aguardaban con ansias una palabra oficial sobre su estado. Fiel a su estilo comunicativo, fue la propia Mirtha quien decidió despejar dudas a través de una charla directa con Ángel de Brito.

Según el relato de la diva, el inconveniente respiratorio tuvo un punto de partida claro: una salida recreativa al teatro para ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. Lo que debía ser una noche de disfrute se complicó debido a las bajas temperaturas dentro de la sala, un factor que terminó afectando sus bronquios.

La periodista Débora D'Amato fue la encargada de difundir la foto de Mirtha Legrand.

"El frío del teatro me jugó una mala pasada", admitió la conductora, confirmando que a partir de ese episodio comenzó con síntomas que requirieron cuidados inmediatos y un estricto reposo.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en las últimas horas. La evolución favorable de la Chiqui quedó demostrada no solo en sus palabras, sino también en los hechos. A pesar del susto inicial, la conductora cumplió con las indicaciones médicas y logró superar el proceso inflamatorio, preparándose para retomar su intensa agenda laboral.

mirtha legrand El tuit de Mirtha Legrand sobre su salud. X @mirthalegrand

La confirmación definitiva de su bienestar llegó de la mano de una emotiva imagen. Mirtha se mostró públicamente durante el festejo de cumpleaños de Elvira Guaraz, su histórica colaboradora y mujer de máxima confianza. En ese contexto, la periodista Débora D'Amato fue la encargada de difundir la buena noticia a través de sus redes sociales: "Mirtha Legrand no solo está recuperada, está mejor que nunca".