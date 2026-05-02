El programa de Mirtha Legrand tendrá como invitada a la nueva enemiga de Javier Milei

Mientras Mirtha Legrand se ausentará nuevamente este sábado a la conducción de su cena televisiva por motivos de salud, Juana Viale volverá a ponerse al frente del programa con el atractivo de contar como parte del menú de invitados a la periodista que en los últimas semanas se convirtió en la nueva enemiga de Javier Milei .

A partir de las 21:30, por tercer sábado consecutivo la nieta de la diva estará a cargo de La noche de Mirtha (eltrece), interactuando con un combo de personalidades que alternan entre el análisis de la actualidad y el mundo del espectáculo.

Por un lado, la variopinta selección de invitados convocados por la producción de Mirtha Legrand contempla las presencias de Julián Weich, actor y conductor de extensa trayectoria, y Miguel Ángel Boggiano, economista que se caracteriza por su mirada sobre la interacción entre la macro y la microeconomía.

Pero sin dudas, la mayor atención se la llevarán un par de periodistas que hoy tienen una mirada crítica sobre el gobierno de Javier Milei . Estamos hablando de la comunicadora y escritora María O'Donnell, y de la conductora Luciana Geuna, con quien el presidente confrontó abiertamente desde sus redes sociales.

Mientras desde el Gobierno anunciaron la reapertura de la sala de periodistas en la Casa Rosada, tras la denuncia contra la figura de TN e Ignacio Salerno por "presunto espionaje", a raíz de unas imágenes captadas en espacios comunes en el recinto en cuestión, Luciana Geuna se sumará a la mesa de Mirtha Legrand para terminar de aclarar los tantos con el mandatario.

Recordemos que la periodista ya hizo un descargo en su programa, explicando que el video emitido no fue grabado de manera clandestina, y que el contenido del mismo no atenta bajo ningún aspecto contra la seguridad del gobierno de Javier Milei.

Además, hace unos días Geuna agregó en su paso como invitada al streaming Olga: "El presidente está decidiendo que, de hecho, ya es una decisión política que tomó hace un tiempo, poner a los periodistas como el enemigo. Es un enemigo facilón".

Por último, la conductora que estará entre los invitados de Mirtha Legrand alertó sobre los adversarios que va diseñando Javier Milei: "Antes estaba contra los empresarios grandes de la Argentina. Él va mutando. No tiene un enemigo, no tiene una oposición con la que pelear ahora, porque no hay nadie. No hay nada. Es una decisión política y la tomó".