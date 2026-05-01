Viviana Canosa sorprendió al darle una paliza en el rating a su mayor rival con un eficaz regreso a la televisión

Viviana Canosa volvió este jueves a la televisión abierta tras casi un año de ausencia en la pantalla chica, y luego de haber protagonizado un polémico y anticipado final de temporada con el programa que la tuvo como conductora el año pasado durante unos meses en eltrece.

Con Gustavo Sylvestre como invitado en el estreno de Viviana (El Nueve), el ciclo que comanda Canosa los jueves de 23 a 0 dio su puntapié inicial con una tormenta de críticas y acusaciones contra el gobierno de Javier Milei. En un horario tan competitivo como el del prime time, las mayores dudas giraban en torno a la performance en el rating de la periodista, desafío que fue superado al ganarle por más del doble en las mediciones a su mayor rival.

Claramente, El Nueve no pensó en esta propuesta de Viviana Canosa como en un posible éxito que le haga sombra contrincantes imbatibles en la misma franja como Gran Hermano (Telefe), u Otro día perdido (eltrece). Sino que el objetivo de los directivos del mencionado canal, seguramente estuvo más dirigido a la idea de desbancar a Polémica en el bar (América), un clásico envío que desde hace tiempo viene dando señales de desgaste.

Dicho de una manera bien clara, mientras Telefe y eltrece compiten en la cúpula de gran liga por el rating, El Nueve y América tienen su propia pelea en la segunda línea, disputando en cada segmento del día el tercer puesto detrás de las citadas señales líderes.

Bajo esta premisa, y en tiempos de magros números en la televisión abierta, mientras para Telefe y eltrece un éxito en el prime time se alcanza con una propuesta que logre entre 5 y 10 puntos de rating, para El Nueve y América un resultado auspicioso en la difícil batalla por la audiencia nocturna, se cristaliza en un resultado que oscile entre 1 y 2 puntos.

Es importante remarcar que las marcas que consigue Telefe o eltrece no se miden con la misma vara que las que conquista El Nueve o América, para así entender que tanto Gran Hermano, que este jueves hizo 10.5 y 8.8 puntos de rating en cada una de sus partes, como Viviana, con su promedio de 1.3 y pico de 1.5 en su debut; configuran cuadro que cierran positivamente dentro de las lógicas de cada canal. Respecto a la performance de la controversial comunicadora, también hay que señalar que recibió un piso de 2.0 puntos que le dejó Bienvenidos a ganar (El Nueve), número que no pudo sostener, pero que tampoco terminó por desbarrancar en un horario considerablemente más complejo, como el de la coda final del prime time, cerca de la medianoche.

Viviana Canosa aplastó a su principal contrincante en el rating

viviana vs polemica en el bar Viviana Canosa pulverizó en la competencia directa a Polémica en el bar televisi´on.com.ar

Si en la comparación con Gran Hermano puede parecer minúscuso el indicador que hizo Viviana Canosa con su estreno, en el paralelismo con el 0.6 que arañó América en el mismo horario con Polémica en el bar, es donde se entiende por qué El Nueve acertó con su nueva apuesta. Mientras de 23 a 0, la mesa televisiva comandada por Mariano Iúdica no pudo llegar siquiera a 1 punto de rating, la conductora del nuevo envío de actualidad política superó a su contrincante por una diferencia de más del doble, consiguiendo para su canal el anhelado tercer lugar en la franja horaria de cierre de la jornada.