La revancha de Beto Casella en el rating de canal América: aplastó a su principal rival

Beto Casella debutó este año en la pantalla de canal América , dejando atrás un par de décadas de éxito en la conducción de Bendita (El Nueve), y aceptando el desafío de luchar por el rating en la competitiva franja del prime time frente a grandes rivales de los canales líderes en la audiencia.

Con el buen piso en los números que le deja cada noche LAM, Casella arranca de lunes a viernes la emisión de BTV a partir de las 22, confrontando con tanques de Telefe como Pasapalabra y Gran Hermano, además de las atractivas propuestas que emite en ese segmento eltrece, es decir Es mi sueño y Otro día perdido.

Durante su hora de duración, el ciclo de Beto Casella se solapa durante 15 minutos con el clásico envío comandado por Iván de Pineda, y enfrenta durante los 45 minutos restantes con el reality que encabeza Santiado del Moro en Telefe. Mientras que su cara a cara por el rating con los contrincantes de la señal de solcito se reparte por partes iguales en media hora contra el programa de entretenimiento de Guido Kaczka, y 30 minutos contra el late night de Mario Pergolini.

De todas formas, las aspiraciones de la cúpula de canal América no van por duro objetivo de que Beto Casella se imponga sobre sus competidores de Telefe o eltrece, sino por la misión de doblegar a Bienvenidos a ganar (El Nueve), el envío de juegos que conduce Hernán Drago tras la baja de Laurita Fernández.

Más allá de que resulte extremadamente difícil dar batalla por el rating ante los canales que históricamente se ganaron el mote de imbatibles en el prime time, Casella suma el inconveniente de estar a cargo de un formato demasiado similar al del clásico Bendita, que sale al aire por El Nueve de 20:30 a 22, licuándole diariamente parte de la audiencia a BTV.

En sus primeros dos meses en pantalla, el rating venía dándole un revés a Beto Casella, relegando a canal América al cuarto puesto en el prime time detrás de Telefe, eltrece y El Nueve. Sin embargo, en los últimos días el cuadro de situación empezó a dar saludables señales de cambio en favor del icónico conductor.

Puntualmente, este martes BTV logró un promedio de 2.0 puntos de rating, la mejor medición del ciclo en el último mes. Con esta marca, la propuesta de canal América aplastó a Bienvenidos a ganar, que apenas hizo 1.3. Además, Casella resistió estoicamente al partido de la Conmebol Libertadores entre Boca y Cruzeiro, evento emitido por Telefe desde las 21:30, que se convirtió en lo más visto del día en la televisión abierta argentina con 14.1 puntos.