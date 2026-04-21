La crisis que sacude a América TV por los bajos números de un ciclo que prometía ser el éxito del año: "Se está enterando por mí"

El presente televisivo de Beto Casella atraviesa un momento delicado luego de que su BTV, Buena Televisión no alcanzara los niveles de audiencia esperados. En este contexto, comenzaron a conocerse detalles sobre la interna con América TV y la preocupación que existe dentro del canal.

Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, si bien la continuidad del conductor no está en discusión, el rendimiento del programa sí genera inquietud entre las autoridades. "Ustedes saben que el programa de Beto Casella en América TV está en revisión por los números bajos de rating y les voy a contar novedades importantes del tema", expresó el periodista.

"Esto que les voy a contar es simplemente información, lo digo porque quizás alguien se enoje pero esto es data de primera mano y tampoco con esto critico a Beto que obviamente es un gran conductor, pero su programa está en una crisis", dejó en claro el conductor.

En esa línea, el comunicador remarcó que el desempeño del ciclo está lejos de lo esperado desde su lanzamiento: "El ciclo de Beto no funciona en rating y no digo nada nuevo con esto porque los números hablan por sí solos. Estamos hablando de un programa que fue anunciado como la noticia del año en la TV y no cumple hasta ahora con los números que América TV exige y la crisis está instalada por más que no quieran hacerlo público".

BTV, Buena Televisión BTV, Buena Televisión se estrenó en febrero de este año. Instagram Mandarinatelevision.

"Crisis, decisiones, ultimátum como quieran llamarle porque me han dicho que la palabra ultimátum enoja a Beto pero pónganle la palabra que quieran. El canal lo va a esperar 20 días más a ver si dan vuelta este panorama", detalló Etchegoyen.

Además, el periodista anticipó posibles cambios en caso de que no haya una mejora en los números: "La info que tengo yo es que si no funciona, el canal ya tiene decidido con la productora hacer un contenido más de actualidad y política. Y si eso no mejora los números, hay muchas chances que Beto pase a los fines de semana".

"Es un programa que tiene mucho gasto y a mí me dicen que no llega a cubrir esos gastos, yo hablo con gente de América que me cuenta esto. Quizás esto a Beto no se lo dijeron aún y se está enterando por mí", cerró diciendo Juan Etchegoyen.