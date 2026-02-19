El sube y baja en el rating del debut de Beto Casella en canal América

Tras 20 años al frente de Bendita, el conductor desembarcó en nueva pantalla con una esperada propuesta que tuvo sus oscilaciones en la audiencia.

Este miércoles, se produjo el esperado debut de Beto Casella en canal América con su nuevo programa, BTV. A pesar del sube y baja en el rating, el debut resultó promisorio y el conductor se prepara para dar batalla en las arenas del competitivo prime time.

Con un formato similar al de Bendita (El Nueve), Casella comenzó la primera emisión de su ciclo a las 22 en punto y se extendió hasta las 23:15. BTV recibió un muy buen piso de 3.5 puntos de rating que le dejó LAM, y a partir de ahí tuvo algunas oscilaciones en las que alternó entre el segundo y tercer puesto en su franja horaria.

Durante esta temporada, Beto Casella tendrá como panelistas a Any Ventura, Aníbal Pachano, Alejandra Maglietti, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Walter Queijeiro , Enzo Aguilar, Gabriel Cartaña, Leo Raff, Joe Fernández y el locutor Mariano Flax. El equipo venía de trabajar junto al líder de BTV en Bendita, y en el estreno, para evitar el fogoneo de la polémica, Joe Fernández no estuvo presente tras sus controversiales dichos sobre un bailarín del Teatro Colón.

En su desembarco en canal América, Casella apostó por la consabida fórmula de informes esmeradamente editados con lo relevante de lo que pasó en la televisión de los últimos días, intercalando además algunos momentos musicales y la incorporación de Pachu Peña en aportes de humor junto a Alacrán. Como invitado estelar en el estreno estuvo Roberto Moldavsky, que participó de una dinámica entrevista con "preguntas al hueso".

“Nos mudamos todos, somos como esas familias italianas que se muda uno y se mudan 14. Yo acá he llegado vivo, después de algunas cositas que han pasado. 48 de colesterol”, ironizó Beto Casella en los primeros minutos de BTV haciendo alusión a la polémica desatada por las expresiones de Joe Fernández, que derivaron en acusaciones de homofobia. A diferencia de Bendita, BTV optó por un ritmo más picado, aunque la médula de la propuesta es prácticamente la misma.