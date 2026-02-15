Yanina Latorre increpó a Beto Casella tildándolo de "viejo payaso" y el conductor le respondió con un revés letal

La conductora arremetió contra su colega que en los próximos días se suma a la pantalla de canal América, y el cruce entre ambos escaló con un fuerte ida y vuelta.

Yanina Latorre disparó contra Beto Casella en las redes sociales, en la previa del debut del conductor en la pantalla de canal América con BTV, un nuevo programa en el prime time. Sin bien ambas figuras pertenecen a la misma señal, la líder de Sálvese quien pueda no se privó de defenestrar al astro que recientemente tomó la decisión de dar un paso al costado como anfitrión de Bendita (El Nueve).

El disparador de los ataques de Latorre estuvo relacionado con una controversial situación que se dio en el ciclo Nadie nos para (Rock & Pop), en el que un panelista del espacio radial de Casella fue cuestionado por unas expresiones que causaron revuelo por ser calificadas de discriminatorias hacia un bailarín del Teatro Colón.

"Sos homofóbico y misógino, y para tapar tu error querés atacarme a mi. Me hostigaste años enteros desde tu programa, resentido. Ahora, estás odiado porque a Edith le va bien y con Pagani se quedaron en El Nueve. Se te acabó el cuentito, viejo payaso. Dejá de pedirle a los dueños del canal que no hablemos de vos. Yo soy mina y me la banco sola. Ya no te tengo miedo como antes", arremetió Yanina Latorre desde su cuenta de X.

Yanina Latorre y Beto Casella en un tenso fuego cruzado tuit yanina latorre Yanina Latorre cargó contra Beto Casella. X @yanilatorre Por su parte, Beto Casella no se quedó callado y en alusión al historial de la conductora de SQP, le respondió de manera letal: "Estoy muy tranquilo por la carrera que llevo. No seré gran cosa como periodista o conductor, pero tendría que hacer mucha memoria para, en 30 años, acordarme de alguien que se haya sentido agraviado por mi. ¿Sabes lo bien que se duerme, Arrusa?".

El fuego cruzado no se detuvo, y Latorre siguió: "¿A quién vas a llamar? ¿A Chihade, a Vila, a Ávila? Llámalo a Milei si querés. Me la banco sola contra todos los pseudo machitos como vos. Seguí insultando gays y mujeres". A lo que Casella se limitó a retrucar: "No pretendo ningún tipo de inmunidad por estar llegando a trabajar al mismo canal. Pero es cierto que llama la atención tanta virulencia de más de uno".