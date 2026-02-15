La mediocre reaparición de Jimena Monteverde en el programa de Mirtha Legrand y qué pasará con la cocinera

El regreso de la chef al programa de la diva se dio con una participación tan ínfima como carente de brillo y encanto. El video del escueto momento.

La repentina salida de Jimena Monteverde del programa de Mirtha Legrand generó tensión en la diva, quien el sábado de la semana pasada no dudó en reclamar frente a cámara por la ausencia de la cocinera.

Actualmente, Monteverde cuenta cuenta con ciclo propio, La cocina rebelde (eltrece), y tal propuesta se emite en vivo en el mismo horario en que Legrand graba la emisión de su cena televisiva. “La verdad es que estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo. Estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar”, expresó recientemente la chef en diálogo con A la Tarde (América TV), dejando en claro su voluntad de continuar en el envío de La Chiqui.

Este sábado, Mirtha Legrand comenzó su programa presentando a sus invitados: Luis Luque, Silvia Kutika, Boy Olmi, Carola Reyna y Héctor Maugeri. Tras darle la bienvenida a los comensales, la anfitriona le dio paso a Jimena Monteverde para que presente el menú, pero no hubo ningún tipo de interacción entre ambas. De hecho, la cocinera grabó en otro horario su muy escueta participación, por lo cual no se las vio juntas ante cámaras.

Jimena Monteverde y una vuelta sin gloria al programa de Mirtha Legrand La escueta participación de Jimena Monteverde en su vuelta al programa de Mirtha Legrand “Buenas noches, Mirtha. En el menú para el día de hoy tenemos un revuelto gramajo reversionado riquísimo. De primer plato tenemos un lomo con una salsita espectacular y un puré de cabutia y papa. Y de postre, algo que le va a encantar: un flan de dulce de leche”, introdujo Monteverde en menos de medio minuto.

Acto seguido, Legrand presentó una publicidad y siguió su diálogo con los invitados, por lo cual el protagonismo de la figura de la cocina quedó reducido a un instante tan ínfimo como mediocre, ya que el momento estuvo lejos del brillo que se generaba en el habitual intercambio de Jimena Monteverde con la diva.