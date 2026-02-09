La chef dialogó con el programa A la Tarde tras el anuncio de la conductora de El Trece y fue muy sincera.

Mirtha Legrand sorprendió el día sábado al anunciar que Jimena Monteverde no seguiría siendo la chef de su programa y del de Juana Viale. Es que la cocinera tiene su propio ciclo en El Trece y los horarios están verdaderamente complicados.

"Le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar; la voy a extrañar mucho", expresó Mirtha Legrand junto a sus invitados en los primeros minutos de la emisión de su envío de este sábado. En otra parte, comentó: "Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con este también".

En medio de todo esto, en el programa de Carlos Monti charlaron con la diva de El Trece y les contó que le mandó un fuerte mensaje a Adrián Suar y a Codevilla: " "Sí es así. Acabo de mandarles un mensaje a Suar y Codevilla que, si no vuelve Jimena, me retiro del programa".

Jimena Monteverde rompió el silencio tras su salida del programa de Mirtha Legrand: "Ojalá que..." Jimena decidió hablar tras la polémica que se generó y lo hizo en A la Tarde (América TV): "Ese fin de semana no pude grabar porque se me contraponen las grabaciones con el vivo y estamos defendiendo el vivo. La verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar".