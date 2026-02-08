Jimena Monteverde armó las valijas y disfrutó de Mendoza: el motivo del viaje

La cocinera se mostró muy feliz en la provincia luego de que la diva anunció que no formará más parte del ciclo.

Jimena Monteverde fue noticia en las últimas horas luego de que Mirtha Legrand dio a conocer que la cocinera no seguirá en su programa ni en el de Juana Viale, su nieta. Esto sorprendió a todos, ya que llevaba años trabajando en ambos ciclos.

"Le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar; la voy a extrañar mucho", expresó Mirtha Legrand junto a sus invitados en los primeros minutos de la emisión de su envío de este sábado. Actualmente, la chef se encuentra con su propio programa en El Trece y no le da el tiempo para seguir con la diva.

Jimena Monteverde visitó Mendoza por el Festival del Tomate Jimena Monteverde disfrutó de Mendoza tras su salida del programa de Mirtha Legrand: el motivo del viaje En medio de todo esto, Jimena Monteverde armó las valijas y viajó a Mendoza. El motivo del viaje fue pura y exclusivamente de trabajo, ya que estuvo presente en el Festival del Tomate que se realiza en Casa Vigil.