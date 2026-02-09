Jorge Rial cruzó fuertemente a Ramiro Marra en redes: "Verdadera mie..."

Jorge Rial fue noticia en las últimas horas luego de un tenso cruce que mantuvo con Ramiro Marra, conocido empresario y exreferente libertario. El conductor le respondió con dureza luego de un posteo irónico que realizó.

Es de público conocimiento que el actual conductor de C5N y figura de Carnaval Stream es uno de los periodistas que más critica al gobierno de Javier Milei y las decisiones que se toman, como también a sus seguidores.

Ramiro Marra publicó una foto de Jorge Rial en su época de conductor donde estaba al frente del programa El Paparazzi. En la imagen se lo puede ver junto a Mónica Ayos y, por supuesto, que no se quedó callado.

El picante posteo de Jorge Rial contra Ramiro Marra Rial - Marra Jorge Rial contra Ramiro Marra. Foto: X / @rialjorge. "Cómo te gusta la joda. Pero ya estuve ahí y no hay nada. Ahora me dedico a ustedes", comenzó escribiendo el conductor de manera picante y muy tajante. Pero esto no fue todo, ya que arremetió con más furia.