El irónico posteo de Jorge Rial por la creación de la Oficina de Respuesta Oficial: "Nos vamos a..."

En los últimos días, el gobierno de Javier Milei comunicó la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, algo que sorprendió a todos los usuarios en redes sociales. Esta cuenta tiene el objetivo de "desmentir" noticias difundidas por los medios de comunicación y sus periodistas.

"Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales", expresaron desde la cuenta.

Los diferentes usuarios opinaron sobre esto y también figuras de la televisión. Quien lo hizo en las últimas horas fue Jorge Rial, periodista de C5N y conductor de Argenzuela, programa que se emite por el mencionado canal.

El posteo de Jorge Rial tras la creación de la Oficina de Respuesta Oficial Rial La publicación de Jorge Rial. Foto: X / @rialjorge. "Lo que nos vamos a divertir con los vir... mantenidos con la nuestra no tiene nombre", comentó el comunicador. Este posteo lo hizo tras opinar sobre una publicación que realizó la Oficina de Respuesta Oficial sobre una información que compartió Mauro Federico, compañero de Jorge en C5N.