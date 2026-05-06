Revelaron el explosivo romance de Jorge Rial en Mendoza tras la reciente separación: "Tres días en..."

Hace pocas semanas en LAM revelaron que Jorge Rial se había separado de María del Mar, conocida escritora colombiana. En medio de todo esto, el conductor habría apostado nuevamente al amor y Pepe Ochoa contó todos los detalles.

La separación oficial entre el conductor y María del Mar fue en abril y en tan solo un mes, el periodista ya tendría nueva pareja: "Él estuvo acaramelado en un aeropuerto, fue con ella y volvió con ella y compartieron tres días en un hotel ", comenzó diciendo el panelista de LAM en Bondi Live.

Respecto al viaje que hicieron juntos, el periodista fue contundente: "En la foto están Jorge y una rubia que lo acompaña. No di con la ruta de quién es ella ni el nombre. Lo que me cuenta mi amiga es que a la ida y a la vuelta estuvo con ella muy acaramelado ".

Captura de pantalla 2026-05-06 141819 Jorge Rial apostó nuevamente al amor. Foto: captura de video / Bondi Live.

"Estuvieron tres días en Mendoza y tal vez es una festejante. Ojalá que este vínculo trascienda y termine en un noviazgo y, ¿quién te dice, Jorge?, en un casamiento", expresó el panelista del programa de América.

Los detalles de la separación de Jorge Rial con María del Mar

Jorge Rial dialogó con Juan Etchegoyen ni bien se conoció la información y allí fue contundente: "A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble. Y no podía impedírselo, y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá".

"Con mucho amor y dolor decidimos separarnos. Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien. Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho", continuó expresando Rial sobre la separación con su pareja.