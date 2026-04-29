Jorge Rial desató su furia con Javier Milei por sus gritos en medio del discurso de Manuel Adorni: "Barra brava"
El conductor de Argenzuela no se guardó nada y criticó duramente al presidente que se encuentra acompañando al jefe de Gabinete en el Congreso.
Manuel Adorni finalmente se presentó en el Congreso para dar su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete llega a este momento en medio de fuertes investigaciones judiciales que lo tienen como protagonista.
El funcionario llegó a la Cámara de Diputados respaldado por diferentes ministros y también por Javier Milei. Mientras se encontraba hablando Adorni, el presidente enfrentó a un grupo de diputados desde uno de los palcos: "Tus ideas mataron a 150 millones de personas. Ustedes son los asesinos", se lo escucha decir al mandatario muy enojado.
Por supuesto que en redes lo criticaron duramente y Jorge Rial fue uno de los primeros en hacerlo: "Es un barra brava. De cuarta. El presidente interrumpiendo una sesión del Congreso. Da vergüenza", expresó el periodista.
Jorge Rial apuntó contra Javier Milei por sus gritos en el Congreso
Minutos antes había criticado el nivel de seguridad que custodiaba todo el Congreso: "Tuvieron que blindar el Congreso. La casa del pueblo. No pueden ni acercarse a la gente. Sin la policía al lado no pueden ir a ningún lado. Tienen miedo. Hacen bien".
El momento en el que Javier Milei se peleó a los gritos en el Congreso
El momento de la discusión entre Javier Milei y los diputados se volvió tendencia en redes y disparó fuertes opiniones entre los usuarios que de a poco se fueron haciendo eco del momento en el que el mandatario comenzó a gritar.