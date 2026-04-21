Jorge Rial rompió el silencio y reveló el motivo de la separación con su pareja
Juan Etchegoyen dialogó con el conductor de C5N y allí abrió su corazón para hablar sobre el final del amor con María del Mar.
Ángel de Brito sorprendió a todos al contar en la emisión del día lunes de LAM que Jorge Rial y María del Mar le pusieron punto final a su historia de amor. La noticia sorprendió a todos y de a poco se fueron conociendo detalles.
María del Mar decidió hablar tras la noticia y sostuvo que "todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar". La palabra que faltaba era la del propio Rial y finalmente habló.
Juan Etchegoyen reveló la charla que tuvo con el conductor y allí dejó en claro los motivos que llevaron a ambos a tomar la decisión de separarse: "A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble. Y no podía impedírselo, y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá".
Jorge Rial rompió el silencio tras la separación con su pareja
"Con mucho amor y dolor decidimos separarnos. Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien. Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho", continuó expresando Rial sobre la separación con su pareja.
En el final, aclaró que "es su momento y yo no puedo cortarles las alas. Estoy orgulloso de ella", cerró Jorge, dejando en claro que le tiene un lindo cariño a su expareja, con quien se lleva 31 años de diferencia.