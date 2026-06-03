Jorge Rial anticipó una fuerte noticia que tiene a una figura de canal América en la mira: "La próxima"

Jorge Rial sorprendió a sus seguidores con una información que involucra a una famosa conductora de la televisión.

Jorge Rial volvió a insertarse en el mundo del "espectáculo" tras años de dejar Intrusos y sorprendió a los seguidores con una información que tiene como protagonista a una figura de canal América. El periodista fue contundente con los detalles y confirmó que seguirá de cerca el tema.

"Eliminada sin nada de sutileza Karina Mazzoco, la mira está puesta en Mariana Fabbiani. Podría ser la próxima víctima de la guadaña de programación", comenzó escribiendo el conductor de Argenzuela (C5N).

Esto no es todo, ya que afirmó que Mauro Szeta llegaría al Diario de Mariana y dejaría el programa de Sergio Lapegüe: "La incorporación de Mauro Szeta no fue a pedido de la conductora. Lo toman como una intervención directa del tercer piso".

El sorpresivo posteo de Jorge Rial que involucra a una figura de canal América Captura de pantalla 2026-06-03 140333 Jorge Rial afirmó que Mariana Fabbiani estaría en la cuerda floja de canal América. Foto: X / @rialjorge.

La decisión fue tomada como una " herramienta para darle algo de energía al famélico programa de la tarde. Si no da resultados, el cadalso podría ser el destino final de la mujer del productor. Ampliaremos!".