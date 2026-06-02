Guerra total en América TV: el durísimo conflicto que enfrentó a Sergio Lapegüe con Mauro Szeta

Desde su llegada a la pantalla de América TV, Lape Club Social atravesó distintas modificaciones en busca de mejorar su rendimiento. A lo largo de poco más de un año hubo movimientos en el panel, ajustes en el formato y cambios en los contenidos. En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta tensión entre Sergio Lapegüe y Mauro Szeta .

La información fue revelada por Florencia de la V en Los profesionales de siempre, donde aseguró que la llegada de Pablo 'Chato' Prada tuvo un fuerte impacto en el ciclo. "Cuando empezaron a hacer cambios en el programa, surgieron los problemas y cayeron cabezas. Hay un productor que Lapegüe trajo de Eltrece, pero ahora no trabaja más, es uno de los que voló porque el Chato empezó a meter mano", sostuvo la conductora.

Florencia de la V fue quien dio la información sobre el conflicto en Lape Club Social.

Según la presentadora, una de las figuras que ganó mayor relevancia dentro del programa fue Szeta: "Mauro es uno de los preferidos del Chato Prada". " A partir de la llegada del Chato, ahí hay alguien que empieza a tener mucho protagonismo en el programa, Mauro Szeta, que también se fue de un canal líder buscando un crecimiento. [...] Muchos temas importantes los hacía él y no Lapegüe" .

Sin embargo, de la V aseguró que el principal foco del malestar habría surgido por una cuestión económica. "Lape se enojó mucho cuando se enteró lo que cobraba Mauro Szeta. Más aún cuando entre todas las cabezas que pidieron estaba la hija. Ahí dijo: 'Si se va Micaela, me voy yo'. [...] El panelista gana el doble que el conductor", aseguró Florencia.

Mauro Szeta en Lape Club Social La conductora aseguró que Lapegüe se enojó con Szeta por lo que cobra. Captura de pantalla Youtube América TV.

De acuerdo con lo que se contó en el programa, la buena relación entre Szeta y Prada habría influido en este escenario. Además, Florencia de la V sumó otro dato sobre la interna: "La mujer de Lapegüe, Bochi, le decía que tenga cuidado con Mauro".

Mientras tanto, los cambios en Lape Club Social continuarían. Tras la salida de Marina Calabró, ahora también podría producirse la partida de Szeta. "Se fue Marina Calabró y ahora se va Mauro Szeta que se iría al programa de Mariana Fabbiani", sentenció la conductora.