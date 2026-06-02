Mario Pergolini reveló el tremendo llamado que recibió de Néstor Kirchner por CQC: "Sacadísimo"
El periodista recordó en Otro día perdido la tensa comunicación que mantuvo con el expresidente debido a una fuerte queja por un informe de CQC.
Este lunes, en Otra día perdido, Mario Pergolini compartió una anécdota que tuvo como protagonista al expresidente, Néstor Kirchner. El conductor recordó el día en que recibió un llamado inesperado del entonces mandatario, molesto por un informe que había emitido Caiga Quien Caiga (CQC).
"Estaba comiendo en casa y llamó Néstor. Cuando atiendo y escucho su voz, me puse pie, y digo: 'Hola, señor presidente'. Me puse de pie, mi mujer me miró diciendo '¿Qué te pasa?'. Es el reflejo. Después me acostumbré a que me llamen los gritos", contó el periodista entre risas.
Según contó el comunicador, el expresidente estaba "sacadísimo" por una nota que habían realizado en Caiga Quien Caiga (CQC) sobre las dificultades que existían en ese momento para tramitar el documento de identidad, un proceso que implicaba largas filas y demoras de varios días. "Estaba enojadísimo, pero enojadísimo", recordó Pergolini.
A partir de esa experiencia, el conductor reflexionó sobre cómo reaccionar ante el llamado de un presidente enfurecido. "Sí, señor presidente, lo que usted diga, como usted quiera", afirmó el conductor.
"Él quería un derecho de réplica y se lo dimos. Y al toque modifican todos lo de los documentos que ya lo estaban preparando, que después fue más fácil hacerlo", comentó el periodista.
Además, Mario Pergolini dejó en claro que no fue el único dirigente político que se comunicó con él. "Después me llamaron otros más preocupados, más enojados", concluyó el conductor.