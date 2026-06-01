Mario Pergolini sorprendió a todos y tendrá como invitado a una figura relacionada con Telefe: quién es

Mario Pergolini apuesta fuerte este lunes y anunciaron la presencia de una querida figura en Otro Día Perdido.

Mario Pergolini comenzará el mes de junio con una apuesta sorpresiva para los televidentes. El conductor de Otro Día Perdido recibirá una visita llamativa en el programa que se emitirá este lunes por la noche a partir de las 22:30.

El periodista viene de tener un gran cierre de mes, ya que con el especial por el 25 de mayo junto a Nahuel Pennisi se posicionó como uno de los ciclos más vistos de El Trece en el famoso y ya conocido prime time. El ciclo promedió 5.3 puntos y de esta manera quedó segundo en su franja y se convirtió en la medición más alta del ciclo de la última semana.

Tras un enorme esfuerzo de su producción, Pergolini charlará mano a mano con una figura que está relacionada con Telefe. Se trata nada más y nada menos que de Donato De Santis, uno de los jurados de MasterChef Celebrity 2026.

La figura relacionada con Telefe que visitará a Mario Pergolini en El Trece Captura de pantalla 2026-06-01 170231 Donato, el jurado de MasterChef 2026 que visitará a Mario Pergolini. Foto: X / @otrodiaperdidok.

El chef le puso punto final a su etapa en el programa culinario y lo anunció el día de la final en la que se enfrentaron Ian Lucas y Sofía Gonet. Por el momento no se sabe nada acerca de su futuro en la televisión aunque claramente su nombre es asociado al canal de la familia y su visita a El Trece sorprendió a los televidentes.