Tras los rumores de una fuerte interna, Agustín Aristarán rompió el silencio sobre Mario Pergolini

En los últimos días crecieron los rumores sobre una supuesta incomodidad entre Mario Pergolini y Agustín "Rada" Aristarán debido a las ausencias del humorista en Otro Día Perdido. Sin embargo, el propio actor salió a aclarar la situación y explicó los motivos detrás de sus faltazos al ciclo de ElTrece.

Durante una entrevista con Intrusos , el actor se refirió con humor a los cambios que debieron hacerse en la producción para compatibilizar sus compromisos laborales. "Me honra mucho que Mario cambie el horario de grabación y me permita estos días no venir... La semana que viene voy a faltar tres días, señora, señor. Y más adelante voy a faltar unos días más", comentó el artista.

"Que iba a hacer Willy Wonka lo sabía antes de que existiera Otro Día Perdido. Todos lo sabían", dejó en claro Rada.

El actor también se mostró sorprendido por la repercusión mediática que tuvieron las bromas de Pergolini al aire y reconoció que todavía se está acostumbrando a las reglas del mundo televisivo. "Estoy entrando en el mundo de la tele. Sé que todo es así... pero bueno...", señaló Aristarán.

Agustín Rada Aristarán en Intrusos El actor habló en un móvil de Intrusos. Captura de pantalla X @AmericaTV.

Lejos de hablar de un conflicto real, el artista explicó que los comentarios del conductor forman parte de un juego cotidiano entre ambos. "Mario me dice todos los días '¿¡Cómo te vas!?'. Y le digo: 'Ya te lo había explicado'. Pero él reacciona: '¡No, loco está mal! El trabajo es de lunes a viernes'. Pero se mata de risa igual", confesó el actor.

"Todo lo que hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme. Todo. Ese es mi objetivo, las redes sociales, la televisión...”, aseguró Rada.

Agustín Rada Aristarán como Willy Wonka El artista interpretará a Willy Wonka en la obra Charlie y la fábrica de chocolate. Captura de pantalla Instagram Charlie.elshow.

"Obvio que este es un gran trabajo, de los que más amo y amé. Pero todo lo que hago es para que cuando tengo una obra de teatro digan 'voy a ir a ver a este bol..'", afirmó el artista.

Además, el actor destacó el enorme esfuerzo que pone en cada una de sus actividades y reafirmó que sobre el escenario es donde siente una conexión especial con su trabajo. "Me inmolé en las redes sociales gritando como un loco, para que uno diga, ¿a ver este chabón? Juro que lo que hago en el teatro es lo único con lo que siento que sé hacerlo y dejo el alma. Como en todos mis laburos, como lo hago en Otro Día Perdido", cerró diciendo Agustín "Rada" Aristarán.