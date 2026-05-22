"Infumable y sin empatía": destrozaron a Natalia Oreiro por su polémica actitud en Otro día perdido

La visita de Natalia Oreiro a Otro día perdido estuvo lejos de pasar desapercibida. Con ironías y respuestas filosas, la actriz protagonizó uno de los momentos más picantes del ciclo conducido por Mario Pergolini , donde habló de su carrera y hasta lanzó comentarios que dejaron sin reacción a varios en el estudio.

"No es tu primer trabajo con Gael", le comentó el conductor a la artista. Entonces, Oreiro explicó: "Hice otra película, pero la hice después. Esta se estrenó primero. Él me eligió para una película de él que escribió, pero esa película no fue estrenada todavía. Todavía no, está pronta a estrenarse".

"Ayer Suar habló que habían hecho una película, Narciso", continuó Pergolini. "No le creas nada, ese vende. Me pareció... a ver, cuántas cosas... vos recién en la presentación decían: 'Hizo un montón de...¡. ¿Y Adrián no? Bueno, Adrián también, pero... Ah, el jefe. Bueno, el mío no, claro", lanzó muy filosa la actriz.

Otro de los momentos más tensos ocurrió cuando apuntó la actriz directamente contra Agustín Rada Aristarán. En plena conversación, Oreiro le advirtió: "Si vos decís que yo a vos te dije 'decí la letra', cosa que no estoy tan de acuerdo con lo que dijiste, no fue tan así". La frase sorprendió a todos y hasta el propio Pergolini se quedó boquiabierto.

Natalia Oreiro en Otro día perdido 2 La actriz recibió críticas por su actitud en el programa de Mario Pergolini. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Más adelante, mientras Rada intentaba contar una anécdota sobre una escena que compartieron, la actriz volvió a frenarlo y disparó: "Ay, qué sensacionalista, se nota que trabajás en televisión".

El paso de Natalia Oreiro por Otro día perdido generó una ola de críticas por su actitud. "En el medio de la prepotencia, se dio cuenta, intentó cambiar... Pero no pudo, el ego inflado la sobrepasa. Infumable y sin empatía"; "Vi a Natalia en varias entrevistas y debo decir que es la primera vez que la veo con esta actitud tan altanera, soberbia, irónica. Una decepción. Mario piloteando la nota, un genio"; "Qué desilusión Natalia… No pensé que era tan irrespetuosa… se quiere hacer la graciosa y queda como desubicada… pensé que era diferente", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video de la entrevista.