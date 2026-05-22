Toda una diva: a dónde apareció Natalia Oreiro con un impactante look

Natalia Oreiro deslumbró en la avant premiere de "Nada entre los dos" con un look blanco y negro que no dejó a nadie indiferente. ¡Mirá!

En la avant premiere en Buenos Aires de "Nada entre los dos", la nueva película de Juan Taratuto protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro, la actriz uruguaya acaparó todas las miradas con un look que transformó un traje blanco en un outfit de diva total.

Después de destacar con su look de día en un evento de prensa donde había apostado por una sastrería roja de inspiración retro, Natalia eligió para la ocasión un elegante modelo blanco liso de saco clásico de María Gorof y un pantalón holgado que caía sobre sus piernas como una cascada de tela.

Con el estilismo de Luli Gemenilli, los complementos hicieron la diferencia y llevaron el conjunto a otro nivel. Natalia sumó una cuota extra de glamour al vestuario con unos guantes de cuero negro largos que le llegaban hasta los codos y, como broche de oro, un toque diva con una boa de plumas al tono que caía sobre sus hombros.

El beauty look de Sebastián Correa elevó el estilismo con una impronta dark y femme fatale, con un delineado negro intenso acompañado de sombras oscuras, máscara de pestañas, rubor y un labial nude que contrarrestaba la intensidad de los ojos. Por último, lució un peinado tirante hacia atrás con efecto wet a cargo de Die Perla.

La actriz se mostró de la mano de su marido, Ricardo Mollo, que optó por un vestuario descontracturado e informal que contrastaba con la elegancia de Natalia.