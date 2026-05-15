El llamativo look de Natalia Oreiro que le robó protagonismo a su propia película

Un llamativo look retro de Natalia Oreiro se convirtió en el centro de atención en la conferencia de prensa de su nueva película. ¡Mirá lo que se puso!

En el marco de la conferencia de prensa que anticipó el estreno de "Nada entre los dos", su nueva película con Gael García Bernal que llegará a los cines el 21 de mayo, Natalia Oreiro deslumbró con un look de estilo retro que se convirtió en el centro de la atención.

En pocas palabras Look retro de Natalia Oreiro: La actriz deslumbró en la conferencia de prensa de su nueva película "Nada entre los dos" con un llamativo conjunto de sastrería a cuadros rojos y blancos, complementado con accesorios como guantes, gafas y una boina.

La actriz deslumbró en la conferencia de prensa de su nueva película "Nada entre los dos" con un llamativo conjunto de sastrería a cuadros rojos y blancos, complementado con accesorios como guantes, gafas y una boina. Detalles del atuendo: El conjunto incluía saco y pantalón a cuadros rojos, camisa celeste con detalles rojos, pañuelo de seda estampado, guantes de cuero burdeos, gafas de carey, boina azul y mocasines rojos.

El conjunto incluía saco y pantalón a cuadros rojos, camisa celeste con detalles rojos, pañuelo de seda estampado, guantes de cuero burdeos, gafas de carey, boina azul y mocasines rojos. Sinopsis de "Nada entre los dos": La película narra la conexión inesperada entre dos ejecutivos, Guillermo (Gael García Bernal) y Mechi (Natalia Oreiro), en cuarentena, quienes se enfrentan a sus deseos a pesar de tener vidas familiares organizadas.

La película narra la conexión inesperada entre dos ejecutivos, Guillermo (Gael García Bernal) y Mechi (Natalia Oreiro), en cuarentena, quienes se enfrentan a sus deseos a pesar de tener vidas familiares organizadas. Equipo de producción: El film, dirigido por Juan Taratuto, cuenta con la producción de Cimarrón y Concreto Films, en coproducción con Particular Crowd, y será distribuido por Moving Pics. Resumen generado por Thinkindot AI

La actriz, que siempre se destaca por su impronta fashionista incluso en eventos promocionales, eligió un conjunto de sastrería compuesto por saco y pantalón con estampado de cuadros en tono rojo, realzado por líneas finas de color claro. La actriz combinó la prenda con una camisa celeste de cuello clásico y detalles en costura visible en color rojo, además de un pañuelo de seda con estampado en tonos rojos, blancos y beige anudado al cuello.

Entre los accesorios que eligió Natalia para completar este look tan pensado destacaron unos guantes de cuero burdeos que le cubrían las manos hasta la muñeca y unas gafas de armazón grueso en carey que le daban ese aire intelectual pero canchero que tanto le gusta.

En diversas imágenes de la conferencia, Oreiro también sumó una boina azul intensa y mocasines rojos con suela clara que combinaban a la perfección con los tonos del conjunto. El peinado presentaba ondas suaves que le daban movimiento al cabello y enmarcaban su rostro con una suavidad que contrastaba con la estructura de la sastrería, mientras que el maquillaje, de estilo natural, resaltaba sus labios en un tono rosado que le daban un toque fresco que contrarrestaba la seriedad del traje de cuadros.

La trama de "Nada entre los dos", para los que les interesa más allá del look, se centra en Guillermo (interpretado por Gael García Bernal), un ejecutivo mexicano, y Mechi (interpretada por Natalia Oreiro), una ejecutiva argentina, ambos en la cuarentena que trabajan en diferentes divisiones de la misma empresa y entablan una conexión inesperada durante un encuentro corporativo fuera del entorno laboral.