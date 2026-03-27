Natalia Oreiro atraviesa un momento de mucha angustia y lanzó un pedido desesperado en sus redes

La actriz uruguaya utilizó sus historias de Instagram para compartir un hecho que la afecta en lo personal y solicitó el apoyo de la gente.

Natalia Oreiro utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer un hecho que la afecta en lo personal y solicitó ayuda urgente.

Además de funcionar como una vidriera de la vida cotidiana, las redes sociales también se convirtieron en un canal para compartir momentos íntimos y personales. En ese marco, Natalia Oreiro eligió ese espacio para dar a conocer una noticia que la golpea de cerca.

La actriz pidió ayuda para encontrar a su perro, llamado Júpiter. Fue a través de sus historias de Instagram (@Nataliaoreirosoy) donde la artista solicitó la colaboración a sus seguidores.

Natalia Oreiro La actriz compartió con sus seguidores que se perdió su perro, llamado Júpiter. En el collage que compartió Oreiro, se puede ver a un perro de tamaño mediano, de pelaje claro y largo, con el pelo cubriéndole parcialmente los ojos.

"Me llamo Júpiter y me perdí en San Isidro", dice la publicación de la actriz en la red social.