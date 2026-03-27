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Natalia Oreiro

Natalia Oreiro atraviesa un momento de mucha angustia y lanzó un pedido desesperado en sus redes

La actriz uruguaya utilizó sus historias de Instagram para compartir un hecho que la afecta en lo personal y solicitó el apoyo de la gente.

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Natalia Oreiro utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer un hecho que la afecta en lo personal y solicitó ayuda urgente.

Natalia Oreiro utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer un hecho que la afecta en lo personal y solicitó ayuda urgente.

Captura de pantalla Youtube Natalia Oreiro.

Además de funcionar como una vidriera de la vida cotidiana, las redes sociales también se convirtieron en un canal para compartir momentos íntimos y personales. En ese marco, Natalia Oreiro eligió ese espacio para dar a conocer una noticia que la golpea de cerca.

La actriz pidió ayuda para encontrar a su perro, llamado Júpiter. Fue a través de sus historias de Instagram (@Nataliaoreirosoy) donde la artista solicitó la colaboración a sus seguidores.

Natalia Oreiro
La actriz comparti&oacute; con sus seguidores que se perdi&oacute; su perro, llamado J&uacute;piter.

La actriz compartió con sus seguidores que se perdió su perro, llamado Júpiter.

En el collage que compartió Oreiro, se puede ver a un perro de tamaño mediano, de pelaje claro y largo, con el pelo cubriéndole parcialmente los ojos.

"Me llamo Júpiter y me perdí en San Isidro", dice la publicación de la actriz en la red social.

Natalia Oreiro Instagram
La informaci&oacute;n que comparti&oacute; la artista para dar con el paradero de J&uacute;piter

La información que compartió la artista para dar con el paradero de Júpiter

Asimismo, Natalia Oreiro adjuntó un número telefónico para quienes puedan aportar información sobre su paradero: "Por favor, comunicarse al 1168207344".

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