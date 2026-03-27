Natalia Oreiro atraviesa un momento de mucha angustia y lanzó un pedido desesperado en sus redes
La actriz uruguaya utilizó sus historias de Instagram para compartir un hecho que la afecta en lo personal y solicitó el apoyo de la gente.
Además de funcionar como una vidriera de la vida cotidiana, las redes sociales también se convirtieron en un canal para compartir momentos íntimos y personales. En ese marco, Natalia Oreiro eligió ese espacio para dar a conocer una noticia que la golpea de cerca.
La actriz pidió ayuda para encontrar a su perro, llamado Júpiter. Fue a través de sus historias de Instagram (@Nataliaoreirosoy) donde la artista solicitó la colaboración a sus seguidores.
En el collage que compartió Oreiro, se puede ver a un perro de tamaño mediano, de pelaje claro y largo, con el pelo cubriéndole parcialmente los ojos.
"Me llamo Júpiter y me perdí en San Isidro", dice la publicación de la actriz en la red social.
Asimismo, Natalia Oreiro adjuntó un número telefónico para quienes puedan aportar información sobre su paradero: "Por favor, comunicarse al 1168207344".