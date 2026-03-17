Natalia Oreiro brilló con un impactante vestido rojo: enterate dónde fue

Natalia Oreiro recibió la Biznaga de Honor en Málaga y deslumbró en la alfombra roja. No te pierdas los detalles de su look en la nota.

La noche del 29º Festival de Málaga tuvo varios momentos especiales, pero uno de los más celebrados fue, sin duda, el de Natalia Oreiro. La actriz y cantante uruguaya recibió la Biznaga de Honor, uno de los premios más importantes del evento, que reconoce su trayectoria artística. Por supuesto, y para completar una noche perfecta, Natalia deslumbró en la alfombra roja con un vestido de alta costura.

Activa como siempre en redes sociales, la artista compartió la emoción del momento con un mensaje muy personal. En su cuenta de Instagram publicó una serie de fotos y escribió: "Gracias por esta Biznaga de honor, Festival de Málaga. Somos la suma de nuestras vivencias y recuerdos, como decía Galeano: 'Estamos hechos de historias'".

El viaje a Málaga, además, le despertó recuerdos de su infancia. La actriz contó que su historia con esa ciudad empezó mucho antes de ser famosa: "Hace 40 años con mi familia emigramos a Málaga en busca de un futuro mejor, repitiendo lo que 80 años antes mis abuelos españoles hicieron llegando a Uruguay".

Durante los días que pasó en la ciudad, Natalia aprovechó para volver a los lugares que marcaron su infancia. "Estos días recorrí el barrio de mi niñez, Miraflores de Los Ángeles, y subí al Monte Coronado. Lo que te pasa en la infancia te queda grabado en el corazón", escribió, pero el momento que más conmovió a sus seguidores llegó al final del mensaje: "Este premio no se lo dan a la actriz que soy hoy, sino a la niña que fui".

Ahora, si el homenaje fue emotivo, su look en la alfombra roja no se quedó atrás, ya que Natalia eligió un diseño de alta costura de Javier Saiach, uno de los creadores argentinos más reconocidos. El vestido se llamaba Oreiro Rouge Écarlate, una pieza confeccionada en shantung de seda rojo escarlata.