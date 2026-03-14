Bermudas y top: Nicole Neumann mostró el look que será tendencia

Desde su programa de streaming, Nicole Neumann volvió a demostrar su pasión por la moda con un outfit urbano.

Desde su cuenta de Instagram, Nicole Neumann compartió una serie de imágenes donde mostró el look que eligió para conducir su programa de streaming “Solo con Niki”, emitido por el canal Solo Streaming.

Para esta ocasión, Nicole apostó por un conjunto en tono borgoña, uno de los colores que comenzó a ganar protagonismo en el mundo de la moda. El tono profundo le dio mayor carácter al look y funcionó como hilo conductor entre las distintas prendas del outfit.

La pieza central fue un top con textura floral en relieve y un único bretel, de diseño ajustado al cuerpo que presentó una terminación irregular en la cintura. Para equilibrar la composición, la modelo eligió unas bermudas sastreras del mismo tono, siendo una de las tendencias más visibles del momento.

El calzado fue uno de los puntos que más llamó la atención del outfit, ya que Nicole optó por unas botas biker negras de caña media, con hebillas metálicas y suela robusta.