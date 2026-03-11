Zaira Nara usó un look que sorprendió al mundo: mirá de qué se trata

No te pierdas todos los detalles del look de Zaira Nara que generó debate en París. ¡Mirá las fotos!

Durante su paso por París, la modelo Zaira Nara llamó la atención con un estilismo que tuvo un detalle fuera de lo común. Su presencia en el Lacoste Fashion Show FW26 fue la excusa perfecta para desplegar una apuesta estética donde lo más comentado terminó siendo, curiosamente, el calzado.

Zaira llevó un conjunto compuesto por camisa y shorts con estética de pijama. Como abrigo, llevó un saco de gabardina largo en tonos tierra que incluyó solapas pronunciadas y mangas ligeramente oversized. Ese volumen le dio presencia al conjunto y un espíritu sofisticado.

Sin embargo, el elemento que concentró todas las miradas apareció en la parte inferior del outfit. La modelo llevó medias blancas visibles combinadas con zapatos blancos (en diseño deportivo) de taco fino. Esa dupla responde a una tendencia que en los últimos años ganó fuerza dentro del street style internacional, y que se trata de nada más y nada menos que el sock styling.

Durante mucho tiempo, la idea de mostrar las medias junto a un zapato elegante fue considerada un error de estilo. Hoy, en cambio, esa combinación comenzó a resignificarse como una apuesta fashionista que mezcla lo clásico con lo casual.

En el caso de Zaira, la elección del blanco para ese dúo generó un contraste interesante con los tonos del resto del conjunto. Esa diferencia cromática dirigió la mirada hacia la parte inferior del look, transformando las medias y los zapatos en protagonistas.