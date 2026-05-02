Zaira Nara muy audaz: un look cómodo y sensual para que tomes nota

Conocé la fórmula de Zaira Nara para un look cómodo y sexy con una sola prenda. Mirá las fotos en la nota.

Durante un recorrido por Patio Bullrich, Zaira Nara volvió a correrse de lo esperado y apostó por una silueta que sintetizó comodidad y sensualidad con facilidad.

El eje del estilismo fue una prenda que parecía simple pero que terminó redefiniendo el conjunto entero, y que se trató de una remera oversize convertida en vestido. Zaira eligió la lógica del T-shirt dress como base, transformando una pieza cotidiana en un statement de estilo. La remera, blanca con una inscripción roja en la espalda, tenía mangas amplias que llegaban hasta los codos, y esa decisión generó una silueta relajada pero con presencia.

El blanco inmaculado de la remera contrastó con la intensidad del resto del look y logró una base luminosa que permitió que los demás elementos se destacaran. La inscripción roja en la espalda, apenas visible en algunas tomas, sumó un detalle de color que rompió con la monotonía y agregó un punto de interés para quienes observaban desde atrás.

En ciertos momentos del recorrido, el look encontró un giro inesperado con una campera de jean atada a la cintura. La campera logró un punto de quiebre en la cadera que ayudó a definir la silueta, además, funcionó como un recurso práctico para las horas de menor temperatura.

No obstante, fueron los accesorios los que terminaron de anclar el outfit en un terreno más audaz. Zaira llevó una cartera roja de la marca Diesel y eligió unas botas de jean, de caña extremadamente alta y ceñida, que llegaban por encima de la rodilla. El contraste entre la amplitud de la remera vestido y la ajustada caída de las botas generó una tensión visual muy atractiva, equilibrando lo holgado con lo ceñido.