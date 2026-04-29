El estilo campestre de Zaira Nara: descubrí el outfit perfecto para el frío

Mirá las fotos del estilo campestre de Zaira Nara, con capas suaves y texturas cálidas, perfecto para los días fríos.

Zaira Nara se mostró en redes con el look casual estrella de la temporada otoño-invierno y arrasó entre sus seguidores. La modelo apostó por una estética relajada, con un espíritu claramente bohemio y campestre, en donde la base del outfit estuvo construida sobre capas suaves y texturas cálidas, pensadas más desde el confort que desde lo estético en sí.

El gran protagonista del look fue un sweater tejido en tono crema, con motivos geométricos en celeste y detalles en bordó. La prenda evocó una impronta artesanal, que remitió a los tejidos tradicionales de las regiones montañosas. El punto grueso y la silueta levemente oversized lograron una sensación de abrigo envolvente, ideal para un entorno natural o una tarde de campo.

En la parte inferior, la modelo sumó un pantalón estampado en tonos rojizos, creando un contraste interesante con la calidez del suéter. El print, pequeño y casi floral, rompió con la lógica del sweater sin desentonar, logrando un mix de estampados que se sintió orgánico.

Uno de los recursos más ingeniosos del look fue la camisa de denim atada a la cintura. Esa prenda, que en apariencia parecía un simple añadido, cumplió varias funciones a la vez. Por un lado, dio una capa extra, algo muy valorado en los looks de transición mientras que, por otro lado, introdujo un toque casual muy canchero.