Mundial 2026: todos los precios de lo que necesitas para alentar a la Selección argentina

MDZ recorrió el centro de Mendoza para relevar los precios de los artículos para hinchas, así no te falta nada el día del debut de Argentina en el Mundial.

El martes 16 de junio a las 22 horas (hora argentina), en el Estadio Kansas City, la Selección argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia. Y mientras los hinchas cuentan los días para ver a la Scaloneta en acción, MDZ salió al centro de Ciudad de Mendoza para relevar los precios de los artículos para alentar al equipo.

Los precios para alentar a la Selección argentina: Desde vinchas y banderas hasta pelucas, capas y la cara de Messi, la buena noticia es que hay opciones para que nadie se quede afuera. La mayoría de los precios son accesibles para el bolsillo promedio, siempre y cuando uno no quiera comprar la réplica de la Copa del Mundo de plástico que cuesta alrededor de 25 mil pesos.

Entre los precios relevados, se pueden encontrar cornetas de diferentes tipos y tamaños: la corneta fuelle sale alrededor de 3500 pesos, las cortas y cornetones se consiguen por unos 2000, y las cornetas chatas están a 1000 pesos.

Las vinchas para alentar a la Selección Argentina brillan por su variedad, puesto que pueden tener pequeñas banderas, las 3 estrellas, la copa, o la forma de la remera entre varias opciones más; tienen un precio de 1000 pesos cada una, los que las vuelve un accesorio sencillo pero efectivo para sumar un toque patriótico al look sin tener que cubrirse de pies a cabeza con la celeste y blanca.

Hinchas Argentinos (2) La tradición de alentar a la Selección con accesorios sigue más que nunca. canva Para los que quieren llevar la cara de Messi en la cabeza, las caretas de plástico del 10 están rondando los 1000 pesos, mientras que las capas de la bandera argentina tienen precios diferenciados por tamaño: la versión para adulto cuesta 8000 pesos, mientras que la de niño se consigue por 5000. Por otro lado, las pelucas celestes y blancas están en alrededor de 5000 pesos, un precio que puede parecer elevado si se compara con otros accesorios, pero que está en línea con lo que suelen costar estos productos en épocas de mundial.