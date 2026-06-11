Confirmado: Marcos Senesi reemplazará a Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial

Se terminó la espera: la Selección anunció al reemplazante de Balerdi y se trata de Marcos Senesi, quien viajará en las próximas horas para reunirse con el plantel.

Senesi se sumará a la Selección tras la baja de Balerdi para el Mundial.

La Selección argentina ya tiene definido al futbolista que ocupará el lugar de Leonardo Balerdi en la Copa del Mundo. Lionel Scaloni convocó a Marcos Senesi, quien se incorporará al plantel albiceleste para afrontar el desafío de defender el título conseguido en Qatar 2022.

El defensor, recientemente incorporado al Tottenham de Inglaterra, vuelve a ser considerado por el cuerpo técnico nacional después de haber formado parte de distintas convocatorias durante el ciclo Scaloni. Su nombre aparecía desde hace tiempo entre las alternativas que seguía de cerca el entrenador.

Marcos Senesi vuelve a tener una oportunidad en la Selección Embed #SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL — Selección Argentina (@Argentina) June 11, 2026 Formado en San Lorenzo, Senesi construyó gran parte de su carrera en Europa. Primero se destacó en Feyenoord de Países Bajos y luego continuó su crecimiento en Bournemouth, rendimiento que le permitió dar el salto a uno de los equipos más importantes de la Premier League.

La convocatoria se produjo luego de que Balerdi quedara descartado por una lesión que le impedirá disputar el Mundial. El defensor de Olympique de Marsella era una de las opciones para integrar la zaga central, pero finalmente no logró recuperarse a tiempo para la competencia.