Mundial 2026: así fue la ceremonia inaugural que abrió el telón en el estadio Azteca de México

Live Blog Post

Crece la expectativa en las inmediaciones del estadio

La espera llegó a su fin y el Mundial 2026 ya se palpita en Ciudad de México. Desde las primeras horas del día, miles de fanáticos comenzaron a colmar los alrededores del Estadio Azteca para vivir una jornada que quedará marcada en la historia del fútbol, en el inicio de la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos.

Embed EL ESTADIO AZTECA HA ABIERTO SUS PUERTAS PARA EL PARTIDO DE APERTURA DEL MUNDIAL 2026!!!!Se esperan más de 80.000 espectadores esta noche para el partido inaugural de México vs Sudáfrica. pic.twitter.com/Q9GILK9oaI — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 11, 2026

En el mítico escenario que fue testigo de las consagraciones de Pelé en 1970 y Diego Maradona en 1986, la ceremonia inaugural comenzará a las 14:30 con un espectáculo que reunirá a artistas internacionales. Luego, desde las 16, México y Sudáfrica serán los encargados de abrir oficialmente la competencia en un estadio que volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia de los Mundiales.