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Artistas se presentan este jueves, en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México.
Un aficionado agita una bandera de México previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves.
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Mundial 2026: así fue la ceremonia inaugural que abrió el telón en el estadio Azteca de México

Con el estadio Ciudad de México colmado de hinchas, mariachis y color mexicano, el Mundial 2026 se puso en marcha con un acto de apertura sobrio y escueto.

MDZ Deportes

La espera terminó. Con el Estadio Azteca colmado de hinchas, mariachis y color mexicano, el Mundial 2026 se puso en marcha. Será una edición histórica por sus 48 selecciones, sus tres países anfitriones y por los récords que buscarán romper figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

La ceremonia inaugural comenzará a las 14.43 de Argentina, más de una hora antes del partido entre México y Sudáfrica, y pudo verse a través de la transmisión oficial del encuentro. La FIFA preparó un espectáculo que combinó música, identidad y tradición, con la actuación de artistas de renombre internacional y un fuerte protagonismo de la cultura mexicana.

Entre las figuras principales estuvieron Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo la canción oficial del Mundial 2026. También participarán Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules, Lila Downs y la sudafricana Tyla, además de representantes de pueblos originarios y expresiones folclóricas mexicanas que formarán parte de una puesta en escena inspirada en el tradicional papel picado.

El minuto a minuto de la ceremonia de inauguración en México del Mundial 2026

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Shakira interpreta la canción oficial de la Copa del Mundo

La artista colombiana y Burna Boy interpretaron por primera vez en vivo “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026.

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Comienzan los shows musicales

La banda mexicana Maná fue la encargada de dar inicio a los shows con "Oye mi amor", seguido por Danny Ocean con “Partidazo”, continuado por Los Ángeles Azules y la cantante y actriz mexicana Belinda con “Por ella” -la pieza estuvo rodeada por bailarines con vestuarios coloridos que formaron un círculo al rededor del escenario, al grito de “Viva México”.

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Arranca la ceremonia inaugural en el Azteca

Con la presentación de la Copa del Mundo y una lluvia de artistas vestidos de color dorado y un mensaje de unión y bienvenida al Mundial, comienza la ceremonia inaugural. El primer show musical es de la banda mexicana Maná.

Oficialmente arrancó el Mundial 2026

Oficialmente arrancó el Mundial 2026

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El plantel de Sudáfrica reconoce el campo de juego

Los jugadores de Sudáfrica ingresaron al campo de juego para reconocer el terreno donde se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica a partir de las 16:00. El encuentro será televisado por DSports, Telefe y TyC Sports.

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Crece la expectativa en las inmediaciones del estadio

La espera llegó a su fin y el Mundial 2026 ya se palpita en Ciudad de México. Desde las primeras horas del día, miles de fanáticos comenzaron a colmar los alrededores del Estadio Azteca para vivir una jornada que quedará marcada en la historia del fútbol, en el inicio de la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos.

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En el mítico escenario que fue testigo de las consagraciones de Pelé en 1970 y Diego Maradona en 1986, la ceremonia inaugural comenzará a las 14:30 con un espectáculo que reunirá a artistas internacionales. Luego, desde las 16, México y Sudáfrica serán los encargados de abrir oficialmente la competencia en un estadio que volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia de los Mundiales.

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