Guía completa del Mundial 2026: dónde descargar el calendario oficial en PDF y armar el fixture

Descargá el calendario oficial del Mundial 2026 en PDF. Conocé todas las opciones digitales e impresas para seguir los 104 partidos del fixture.

El esquema de partidos del Mundial 2026 se puede descargar de forma gratuita en formato PDF.

El inicio del Mundial 2026 revoluciona por completo la agenda de los fanáticos del fútbol en todo el planeta. Ante un torneo de dimensiones inéditas, contar con un calendario detallado a mano resulta un requisito indispensable para organizar los tiempos y no perderse ningún compromiso de la Selección.

Esta edición histórica cuenta con la participación de 48 selecciones nacionales y un total de 104 partidos disputados en tres países anfitriones. La distribución de los encuentros entre Estados Unidos, México y Canadá plantea un desafío logístico enorme debido a las múltiples zonas horarias, lo que obliga a los espectadores a buscar plataformas de organización eficientes y centralizadas.

Calendario Mundial 2026 - Interna 1 Las plataformas móviles actualizan los resultados del torneo en tiempo real sin necesidad de un PDF. Imagen generada con IA ¿Por qué es fundamental descargar el calendario del Mundial 2026 en PDF? Seguir el ritmo de una competencia tan masiva sin un soporte técnico adecuado es una tarea casi imposible. Disponer del fixture impreso o guardado en el almacenamiento local del teléfono móvil otorga una enorme ventaja funcional. Permite anotar los resultados de cada grupo de forma manual, programar reuniones con amigos y evitar la dependencia absoluta de una conexión a internet inestable.

Además, los algoritmos de las redes sociales no siempre muestran la información de manera cronológica o exacta. Por lo tanto, un documento en PDF guardado en el dispositivo o una hoja de papel colgada en la oficina representa una solución tradicional que nunca falla. El diseño de este torneo incluye una fase inédita de dieciseisavos de final, extendiendo la emoción de los encuentros desde el 11 de junio hasta la gran final del 19 de julio.

Calendario Mundial 2026 - Interna 2 Guardar el fixture en el celular ayuda a organizar los horarios de los partidos. shutterstock La inauguración que todos esperaban Oficialmente arrancó el Mundial 2026 Oficialmente arrancó el Mundial 2026 Telefe Las fuentes oficiales para conseguir el fixture actualizado La entidad máxima del fútbol ofrece la alternativa más segura y verídica a través de su portal oficial fifa.com. En este sitio web, la organización publica el esquema completo con las fechas, sedes específicas y horarios definitivos adaptados para el público internacional. El archivo interactivo se distribuye de forma gratuita en idioma español para comodidad de los hinchas.