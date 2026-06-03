Mundial 2026: una supercomputadora reveló qué chances tiene Argentina de ganar la Copa

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó a despertar pronósticos y análisis sobre qué selección llegará más lejos en la Copa del Mundo. En ese escenario, una supercomputadora elaboró una nueva simulación con los equipos que aparecen como máximos candidatos al título y reveló cuántas chances tiene Argentina de salir bicampeón.

El último informe elaborado por Opta Analysts ubicó a España como la principal favorita para quedarse con el torneo, seguida por Francia e Inglaterra. El ranking surge de miles de simulaciones realizadas por el modelo estadístico, que toma en cuenta rendimiento reciente, resultados históricos y nivel de cada plantel.

Qué chances tiene Argentina de ganar el Mundial 2026, según la supercomputadora

La Selección argentina aparece dentro del grupo de equipos con mayores probabilidades de conquistar nuevamente la Copa del Mundo. Según la proyección de Opta, la Albiceleste cuenta con un 10,4% de posibilidades de quedarse con el título.

El modelo también estima que Argentina tiene más del 45% de chances de alcanzar los cuartos de final, supera el 30% para llegar a semifinales y mantiene más de un 18% de probabilidades de disputar el partido decisivo del torneo.

España lidera la tabla de favoritos con un 16,1%, mientras que Francia alcanza el 13% e Inglaterra figura con un 11,2%. Portugal aparece quinto con 7%, mientras que Brasil quedó relegado al sexto puesto con un 6,6%, muy lejos de las proyecciones previas a Qatar 2022, cuando había sido señalado como máximo candidato.

Alemania, en tanto, ocupa el séptimo lugar con 5,1% de posibilidades de ganar el campeonato.

Cómo funciona la supercomputadora que predice al campeón del Mundial

Para elaborar las estimaciones, la inteligencia estadística de Opta ejecuta cerca de 10.000 simulaciones diferentes del torneo completo. El sistema cruza datos de rendimiento, antecedentes internacionales, nivel actual de los seleccionados y posibles cruces en cada fase.

Dentro de esos escenarios, el análisis marca que en un 35,9% de las simulaciones el campeón sería una selección que nunca ganó la Copa del Mundo.

El modelo tuvo algunos antecedentes favorables en torneos recientes. Por ejemplo, había señalado al Chelsea como principal favorito al Mundial de Clubes 2025 y el equipo inglés terminó obteniendo el título. Sin embargo, también registró errores, como haber proyectado a Brasil como favorito en Qatar 2022.

Cómo serán los grupos de los principales candidatos

España, campeona en Sudáfrica 2010, debutará el 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta por el Grupo H, que también integran Uruguay y Arabia Saudita. Francia compartirá grupo con Senegal, Irak y Noruega, una de las selecciones sorpresa del ranking con un 3,5% de posibilidades de título. Inglaterra tendrá uno de los cruces más atractivos de la primera fase cuando enfrente a Croacia el 17 de junio en Dallas. Además, jugará ante Ghana y Panamá. Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Brasil se medirá con Marruecos, Escocia y Haití, mientras que Portugal enfrentará a Colombia, República del Congo y Uzbekistán.

Los países con más chances de ganar el Mundial 2026

España: 16,1%

Francia: 13%

Inglaterra: 11,2%

Argentina: 10,4%

Portugal: 7%

Brasil: 6,6%

Alemania: 5,1%

Países Bajos: 3,6%

Noruega: 3,5%

Bélgica: 2,4%

Colombia: 2,1%

Marruecos: 1,9%

Uruguay: 1,7%

Suiza: 1,7%

Croacia: 1,6%

Ecuador: 1,4%

Japón: 1,2%

Estados Unidos: 1,2%

Senegal: 1%

México: 1%

Hasta el momento, solo ocho selecciones lograron ganar la Copa del Mundo: Brasil, Italia, Alemania, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España. El Mundial 2026 buscará sumar un nuevo capítulo a esa historia en la final programada en el estadio MetLife de Nueva Jersey.