El verdadero riesgo del sarampión tras el Mundial según uno de los infectólogos más reconocidos del país

El regreso de miles de argentinos desde Estados Unidos tras el Mundial 2026 reavivó la preocupación por el sarampión en ese país. Sin embargo, el reconocido infectólogo Eduardo López advirtió que no espera un brote de gran magnitud en el país, aunque sí la aparición de "pequeños brotecitos", un riesgo que vinculó con la insuficiente cobertura de vacunación en Argentina.

López explicó en After Office por la 105.5 FM MDZ Radio que el virus "se ha diseminado por distintos estados", entre ellos Texas y Georgia, donde se disputaron partidos del Mundial. Aun así, aclaró que "no necesariamente uno tiene que afirmar que todos los que van a venir se han contagiado de sarampión".

El especialista recordó que el contagio puede producirse incluso antes de que aparezcan los síntomas. "El sarampión contagia y elimina virus 48 horas antes de los síntomas. Ese individuo está contagiando sin saber", sostuvo.

Para López, el principal desafío está en la cantidad de personas susceptibles . Explicó que quienes tuvieron sarampión cuentan con inmunidad de por vida y que, en general, quienes recibieron dos dosis de la vacuna también están protegidos. En cambio, advirtió que "el grupo que está vacunado con una dosis es, en teoría, susceptible".

En ese sentido, señaló que la vigilancia debe centrarse en las personas que regresan del exterior y presentan fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, secreción nasal o tos. "El individuo que aparece con fiebre debe concurrir al médico para examinarlo", indicó, y agregó que, si además presenta erupción, "primero de lo posible tiene que estar aislado".

El infectólogo recordó que el período de incubación "es de 10 días, pero puede extenderse desde 8 días hasta 21 días", por lo que recomendó controlar la aparición de síntomas durante las semanas posteriores al regreso.

"No va a haber un brote importante"

Consultado sobre la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud, López consideró que la medida es adecuada porque "Argentina es un país que no ha eliminado el sarampión" y recordó que "el año pasado tuvimos casos".

También advirtió que el país todavía no alcanza la cobertura necesaria de vacunación. "Para que la población esté protegida, tendría que el 95% recibir dos dosis. Argentina tiene menos, especialmente con la segunda dosis, y los más susceptibles son los chicos", afirmó.

Pese a ese escenario, llevó tranquilidad sobre el impacto que podría tener el regreso de los viajeros. "La gran mayoría de la gente no se va a contagiar, no va a haber un brote en la Argentina importante por esto, pero sí puede haber pequeños brotecitos", aseguró.

Finalmente, insistió en que el sarampión no debe subestimarse. "Es una enfermedad seria, que los pacientes muchas veces internan, que muchas veces hacen neumonía muy grave y pasan a terapia intensiva. Tiene un grado de mortalidad para tener en cuenta. No es una enfermedad benigna como un catarro", concluyó.