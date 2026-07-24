Un flamenco apareció en la Terminal de Córdoba y sorprendió a todos: se había escapado del ex Zoo.

Una escena completamente inesperada sorprendió este viernes a los pasajeros de la Terminal de Ómnibus de Córdoba . Un flamenco rosa fue visto caminando tranquilamente cerca de las plataformas, mientras las personas que se encontraban en el lugar observaban con sorpresa la presencia del animal.

El curioso episodio fue registrado en videos por algunos testigos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se puede ver al ave desplazándose por los pasillos de la terminal ante la atenta mirada de pasajeros y trabajadores.

Ante la presencia del flamenco, efectivos de la Policía de Córdoba y personal de la terminal desplegaron un operativo para evitar que el animal se asustara o se acercara a una zona de circulación de colectivos.

La intención fue contenerlo de manera cuidadosa y evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo al ave o a las personas que se encontraban en el lugar.

Después de la sorpresa inicial, las autoridades lograron determinar cómo había llegado el animal hasta la terminal. El flamenco había escapado de los predios del Parque de la Biodiversidad , el espacio que anteriormente funcionaba como el Zoológico de Córdoba.

El parque se encuentra a pocos metros del complejo de la terminal, lo que permitió explicar el insólito recorrido que realizó el ave hasta llegar a las plataformas.

Fue rescatado y trasladado nuevamente al parque

Luego del aviso de los transeúntes, personal especializado de la Secretaría de Ambiente y técnicos del Parque de la Biodiversidad se acercaron hasta el lugar.

Mediante maniobras de contención de bajo estrés, los especialistas lograron resguardar al flamenco y trasladarlo nuevamente al predio. Allí será sometido a un chequeo veterinario preventivo para verificar su estado de salud antes de regresar a su espacio protegido.

Córdoba, tierra de flamencos

Aunque la aparición de un flamenco en plena terminal resulta completamente inusual, estas aves forman parte del patrimonio natural de la provincia de Córdoba.

La Laguna de Mar Chiquita y el Parque Nacional Ansenuza albergan una de las poblaciones más importantes de flamencos australes del continente.

Durante los meses de invierno, especialmente entre junio y septiembre, se registra una mayor concentración de ejemplares en la región. En esa época, grandes bandadas pueden observarse sobre la superficie de la laguna y ofrecen un espectáculo natural característico de Córdoba.

El particular ritual de cortejo de los flamencos

La llegada de la primavera también marca un momento especial para estas aves. Hacia septiembre comienza la temporada de cortejo, cuando los flamencos realizan movimientos y danzas grupales sincronizadas para formar parejas.

Por eso, aunque el flamenco que apareció en la terminal generó sorpresa entre los pasajeros, su presencia también recordó la riqueza natural que caracteriza a Córdoba y la cercanía de la ciudad con uno de los principales refugios de estas aves.