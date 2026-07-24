Vuelve la lluvia al AMBA: cómo estará el tiempo este fin de semana y dónde sigue el frío extremo

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a tener un escenario invernal este viernes, con lloviznas intermitentes durante la mañana y la tarde debido al avance de un débil frente frío.

Después de una jornada con temperaturas más agradables, el tiempo volverá a desmejorar y se espera abundante nubosidad durante gran parte del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad máxima de precipitaciones alcanzará el 40% .

Durante este viernes, las temperaturas rondarán los 12°C durante las primeras horas y llegarán hasta los 15°C por la tarde . El viento soplará desde el noreste y el cielo permanecerá mayormente cubierto.

El mayor riesgo de lluvias se concentrará entre la mañana y la tarde, aunque se prevén períodos de pausa entre las lloviznas.

El panorama cambiará durante el sábado y el domingo. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, no se esperan lluvias importantes durante el fin de semana .

Para el sábado se anticipan temperaturas de entre 10°C y 16°C, con una pequeña probabilidad de precipitaciones durante la tarde-noche, estimada en torno al 10%.

El domingo, en tanto, la temperatura oscilará entre los 12°C y los 18°C, con cielo mayormente nublado y sin lluvias significativas.

Atención a la niebla y la baja visibilidad

Aunque el fin de semana no estará marcado por las precipitaciones, la elevada humedad podría favorecer la aparición de nieblas y bancos de niebla durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La reducción de visibilidad puede representar un riesgo para quienes circulen por rutas y autopistas, especialmente durante las vacaciones de invierno.

Alerta roja por frío extremo en la Patagonia

Mientras el AMBA se prepara para las lloviznas, la Patagonia continúa atravesando un episodio de frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta roja por temperaturas extremas en Santa Cruz y una alerta amarilla para Tierra del Fuego. La situación se caracteriza por registros muy bajos y condiciones que pueden representar un riesgo para la salud.

Entre los valores más extremos se encuentra Perito Moreno, con -12°C, mientras que en El Calafate se registraron -4,6°C, con una sensación térmica de -8,6°C. En Ushuaia, los registros llegaron a -3,5°C, con una sensación térmica de -7,8°C.

Seis provincias tienen alertas por nevadas

La masa de aire polar también provocó nevadas intensas y acumulación de hielo en distintos sectores del país.

El SMN mantiene alertas amarillas por nevadas en Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz. Además, Santa Cruz y Tierra del Fuego presentan advertencias por lluvias intensas.

Recomiendan circular con cadenas en Tierra del Fuego

Ante las condiciones climáticas adversas, las autoridades de Vialidad de Tierra del Fuego recordaron que es obligatorio circular por la Ruta Nacional 3 con cubiertas con clavos o cadenas, especialmente en la zona del Paso Garibaldi.

Ese sector fue uno de los más afectados por las condiciones invernales y algunas partes de la ruta debieron ser cerradas preventivamente antes de ser habilitadas nuevamente en el marco de los operativos de emergencia.