El frío comienza a ceder: el SMN anticipa máximas de hasta 20°C en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un ascenso gradual de las temperaturas durante toda la semana, con máximas que llegarán a los 20°C y sin lluvias en el AMBA.

Después de varios días marcados por el frío intenso y las heladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iniciará una tendencia de ascenso térmico que se extenderá durante toda la semana.

El lunes todavía se presentará con características invernales, con una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 14°C, aunque el cielo permanecerá estable y sin lluvias.

A partir del martes comenzará el cambio. Para esa jornada se esperan 7°C de mínima y 16°C de máxima, mientras que el miércoles continuará el ascenso con 8°C y 18°C, respectivamente.

El alivio más marcado llegará entre el jueves y el fin de semana. El SMN pronostica para el jueves una mínima de 12°C y una máxima de 20°C, la temperatura más alta de la semana. El viernes los valores oscilarán entre 15°C y 19°C, el sábado entre 14°C y 19°C, y el domingo entre 10°C y 18°C.

Pronóstico día por día para el AMBA Lunes: mínima 2°C y máxima 14°C.

Martes: mínima 7°C y máxima 16°C.

Miércoles: mínima 8°C y máxima 18°C.

Jueves: mínima 12°C y máxima 20°C.

Viernes: mínima 15°C y máxima 19°C.

Sábado: mínima 14°C y máxima 19°C.

Domingo: mínima 10°C y máxima 18°C. De esta manera, el organismo oficial confirma el final de la racha de jornadas más frías del invierno y anticipa una semana con tardes mucho más agradables.