Invierno: las cuatro señales que demuestran que los perros sufren el frío en las patas cuando salen a pasear

A pesar de la resistencia natural de las almohadillas, los perros de pelo corto o tamaño pequeño son los más vulnerables al frío invernal en sus patas.

Muchos creen que los perros no sienten las bajas temperaturas en sus extremidades por estar "descalzas", pero el invierno puede ser cruel. Las almohadillas poseen una resistencia biológica natural gracias a un sistema de vasos sanguíneos que previene el congelamiento, pero ante situaciones extremas, esta defensa no basta.

¿Cuándo tienen frío los perros? Si al salir a pasear la mascota se lame o muerde las patas, camina levantando los miembros alternadamente, evita apoyar del todo o directamente se rehúsa a avanzar, sus patas están sufriendo.

Los perros dan señales cuando tienen frío. Fuente: Shutterstock. El suelo helado quema y lastima. Para protegerlos, se aconseja sacarlos en los horarios menos hostiles del día y consultar al veterinario sobre pomadas protectoras para cuidar la piel de sus patitas.

Los grupos de perros que peor la pasan con las bajas temperaturas y que requieren cuidados especiales son los de pelo corto o sin pelo como galgos, dogos o boxers, entre otros. También los de tamaño pequeño o “toy”.