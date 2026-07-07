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Invierno: las cuatro señales que demuestran que los perros sufren el frío en las patas cuando salen a pasear

A pesar de la resistencia natural de las almohadillas, los perros de pelo corto o tamaño pequeño son los más vulnerables al frío invernal en sus patas.

Agus Ruiz

Hay momentos donde los perros sienten frío. Fuente: Shutterstock.

Hay momentos donde los perros sienten frío. Fuente: Shutterstock.

Muchos creen que los perros no sienten las bajas temperaturas en sus extremidades por estar "descalzas", pero el invierno puede ser cruel. Las almohadillas poseen una resistencia biológica natural gracias a un sistema de vasos sanguíneos que previene el congelamiento, pero ante situaciones extremas, esta defensa no basta.

¿Cuándo tienen frío los perros?

Si al salir a pasear la mascota se lame o muerde las patas, camina levantando los miembros alternadamente, evita apoyar del todo o directamente se rehúsa a avanzar, sus patas están sufriendo.

Los perros dan señales cuando tienen frío. Fuente: Shutterstock.

Los perros dan señales cuando tienen frío. Fuente: Shutterstock.

El suelo helado quema y lastima. Para protegerlos, se aconseja sacarlos en los horarios menos hostiles del día y consultar al veterinario sobre pomadas protectoras para cuidar la piel de sus patitas.

Los grupos de perros que peor la pasan con las bajas temperaturas y que requieren cuidados especiales son los de pelo corto o sin pelo como galgos, dogos o boxers, entre otros. También los de tamaño pequeño o “toy”.

También sienten el frío los cachorros y perros ancianos porque los extremos de la vida son los más vulnerables a los cambios climáticos. A ese grupo se suman los perros de patas pequeñas o de baja estatura.

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