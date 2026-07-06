Por qué los perros mueven las patas y ladran mientras duermen: qué significa según la ciencia

Quienes conviven con un perro seguramente vivieron alguna vez esta escena : verlo profundamente dormido mientras mueve las patas como si estuviera corriendo, hace pequeños sonidos, mueve la cola o incluso parece responder a algo que ocurre dentro de su sueño. La pregunta aparece casi de inmediato: ¿los perros sueñan?

Aunque durante mucho tiempo fue una simple curiosidad de los amantes de los animales, la ciencia hoy tiene una respuesta: sí, los perros sueñan. Y esos momentos que generan tanta ternura también brindan información sobre su descanso, sus emociones y su bienestar.

Al igual que los humanos, los perros atraviesan diferentes etapas durante el sueño. Una de las más importantes es la fase REM (Movimiento Rápido de los Ojos), el momento asociado con la aparición de los sueños.

Durante esta etapa, el cerebro permanece muy activo y procesa información, recuerdos y experiencias vividas durante el día.

Investigaciones realizadas sobre el comportamiento animal demostraron que, mientras duermen, los perros presentan actividad cerebral relacionada con la memoria y el aprendizaje. Esto indica que sus sueños podrían estar vinculados con situaciones cotidianas: jugar, correr, explorar un lugar, interactuar con sus dueños o repetir actividades que realizaron despiertos.

Por eso, cuando un perro mueve las patas, hace pequeños ladridos o emite sonidos mientras duerme, probablemente esté atravesando una experiencia dentro de su sueño.

¿Con qué sueñan los perros?

Aunque todavía no es posible saber exactamente qué imágenes aparecen en la mente de un perro mientras duerme, los especialistas creen que sus sueños están relacionados con sus experiencias y emociones.

Es probable que sueñen con situaciones familiares como:

correr en un parque;

jugar con otros perros;

recibir caricias;

buscar un juguete;

compartir momentos con sus dueños.

También pueden procesar experiencias que les generaron miedo, estrés o sorpresa, ya que el sueño cumple un rol fundamental en la organización de recuerdos y aprendizajes.

Los cachorros y los perros de menor tamaño suelen tener ciclos de sueño más cortos, por lo que pueden soñar con mayor frecuencia que algunos perros grandes.

Por qué dormir bien es clave para la salud de un perro

El descanso no solo sirve para recuperar energía. En los perros, dormir correctamente ayuda a mantener el equilibrio físico y emocional.

Un sueño adecuado favorece:

la recuperación del organismo;

el aprendizaje;

la memoria;

el sistema inmunológico;

la regulación del estrés.

Por el contrario, un perro que no descansa bien puede mostrarse más irritable, ansioso o tener cambios en su comportamiento.

Por eso, además de una buena alimentación y actividad física, respetar sus horas de descanso es una parte fundamental del cuidado diario.

Cuándo hay que prestar atención a los movimientos mientras duerme

La mayoría de los movimientos durante el sueño son completamente normales. Pequeños temblores, movimientos de patas, sonidos suaves o cambios de postura forman parte de las fases naturales del descanso.

Sin embargo, si los movimientos son demasiado intensos, aparecen episodios extraños con frecuencia o el animal parece desorientado al despertar, es recomendable consultar con un veterinario para descartar otros problemas.

La clave está en conocer los hábitos habituales de cada mascota y detectar cambios importantes en su comportamiento.

Cómo ayudar a tu perro a dormir mejor

Para favorecer un buen descanso, los especialistas recomiendan ofrecerles un espacio cómodo, seguro y tranquilo donde puedan relajarse sin interrupciones.

También es importante mantener rutinas estables, asegurar momentos de juego y actividad durante el día y realizar controles veterinarios periódicos.

Porque detrás de esos pequeños movimientos mientras duermen puede haber mucho más que una escena tierna: los perros también procesan recuerdos, emociones y experiencias. Y entender cómo descansan es otra forma de cuidar su bienestar.